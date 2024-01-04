Украина усложнила логистику 'Калибров', Россия экономит запасы – ВСУ

Оккупантам приходится экономить "Калибры", ведь из-за действий защитников Украины в Черноморском регионе у захватчиков могли возникнуть проблемы с логистикой.

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Украина усложнила оккупантам логистику "калибров"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия вынуждена экономить ракеты "Калибр" во время планирования своих ударов по Украине, потому что у оккупантов, вероятнее всего, возникли проблемы с логистикой таких ракет для своего флота из-за действий украинских Сил обороны в Черноморском регионе.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире Национального телемарафона. Она отметила, что российские захватчики во время массированной ракетной атаки по Украине 2 января запустили только три "Калибра", и их все уничтожила украинская ПВО.

По словам Гуменюк, российские оккупанты, вероятно, таким образом пытались проверить средства рассредоточения внимания систем противовоздушной обороны Украины. Пресс-секретарь отметила, что россияне во время этой атаки максимально использовали именно ракеты воздушного базирования, но этими "Калибрами" попытались отвлечь украинскую ПВО еще и на морские ракетоносители.

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Гуменюк подчеркнул, что оккупанты, очевидно, экономят "Калибры". А это может свидетельствовать о том, что с возобновлением запасов таких ракет у захватчиков могут возникнуть проблемы.

"Поскольку логистика с обеспечением, загрузкой и обслуживанием "Калибров" осталась в Севастополе. А там им очень тревожно, когда находятся ракетоносители", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что оккупанты предпочитают хранить ракеты "Калибр" всё-таки ближе к Новороссийску.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетные атаки РФ по Украине

Ранее издание The Business Insider сообщало, что комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии. Отмечается, что ракетный удар России по Украине, который привел к большим разрушениям, мог преследовать более конкретную цель – опустошить ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot.

В Воздушных силах объяснили, можно ли заранее предусмотреть ракетные удары оккупантов. Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские оккупанты принимают решение непосредственно перед нанесением удара.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал 2 сценария обстрелов оккупантами Украины. Согласно первому сценарию они могут осуществить несколько массированных ракетных ударов, согласно второму – растянуть имеющиеся в них ракеты на большее количество атак и совершать небольшие удары каждые 2-3 дня.

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