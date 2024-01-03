Комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии - СМИ

Оккупанты все еще желают уничтожить американские ЗРК.

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РФ повторит комбинированную атаку / Коллаж Главреда, фото: Википедия, Defense.gov

Ракетный удар России по Украине, который привел к большим разрушениям, мог преследовать более конкретную цель - опустошить ракеті-перехватчики к ЗРК Patriot, пишет The Business Insider.

По мнению сотрудника Центра стратегических и международных исследований Джейд МакГлинн, скорее всего, недавний удар ракетами и дронами - только часть стратегии России.

Само время, считает эксперт, выбрано россиянами "удачно" - затянувшиеся дебаты в Конгрессе США по поводу предоставления Украине последующих пакетов помощи могут ограничить получения Киевом новых боеприпасов к Patriot.

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Во-первых, Patriot давно были в центре внимания кремлевской пропаганды. Кроме того, их уничтожение сделает Киев и другие города менее защищенными, согласились опрошенные СМИ аналитики.

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

По словам Олега Жданова, такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Эксперт заявил, что россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины.

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные ... Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - заметил Игнат.

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