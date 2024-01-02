Через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины - Воздушные силы

Российские оккупанты могут вновь атаковать Украину ракетами. Произойти это может уже через несколько дней. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он считает, что врагу будет достаточно 4 дня, чтобы подготовить новый ракет удар по Украине после сегодняшней атаки.
"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные ... Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - говорит Игнат.видео дня
Сложность для оккупантов заключается в том, что им приходится программировать каждую ракету отдельно. Враг формирует маршрут ракеты, добавляет повороты, подъемы и снижение ракеты, а также место выхода для нанесения удара.
Игнат утверждает, что россияне уже давно перешли на "неприкасаемый" запас ракет.
"Видим, что много использовали ракет типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют последнее время, очень-очень мало", - добавил он.
Ракетный удар РФ по Украине
В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.
Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.
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