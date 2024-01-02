Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов - Forbes

Зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

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РФ потратила более 600 миллионов долларов на атаку по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС

Страна-агрессорака потратила на массированную ракетную атаку по Украине 2 января около $620 млн, об этом свидетельствуют данные Командования Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, ночью и утром 2 января враг применил против Украины 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.

"В первой волне враг атаковал "шахедами". Все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131" уничтожены. Утром враг применил стратегическую авиацию-бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - отметили в Forbes. видео дня

Зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также враг атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12-ю ракетами Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно $620 млн.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калиб" – $6,5 млн, "Искандер" – $3 млн, "Оникс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн, Х-55 - $2 млн, Х - 555 - $4 млн, Х-47 "Кинжал" - $15 млн, Shahed-136 - $50 000.

Напомним, что во время массированной атаки по Украине силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января.Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать.

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