Во время массированной атаки РФ в Киеве погибла украинская футболистка

29 декабря во время массированного обстрела России по Украине погибла украинская спортсменка.

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Во время атаки РФ погибла футболистка / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Facebook

В результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил).

Виктории было всего 27 лет. Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.

"29-го декабря в столице в результате вражеского обстрела ра**истов вместе с матерью Людмилой погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Виктория выступала за" Спартак "(Чернигов)," Атекс "(Киев) и" Ятрань " (Умань). Ей было 27... Вечная память...",- говорится в заметке страницы "женский футбол Украины УАФ" в Facebook. видео дня

Напомним, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.

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