'Переломный момент на фронте': эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

Истребитель F-16 будет идти в первых рядах, чтобы подавить ПВО, РЭБ.

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Эксперт рассказал о передаче F-16 / коллаж: Главред, фото: US Air Force

В интервью Главреду авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап рассказал, смогут ли истребители F-16 стать оружием перелома на поле боя и обеспечить преимущество в рамках освободительных операций на юге и востоке.

"Даже если мы получим F-16 максимальной комплектации, сразу всех проблем мы не решим. Современная война-совокупность средств, возможностей и ресурсов. Это авиация, ПВО, РЭБ, средства радиотехнической разведки, дроны, артиллерия с прицельными ударами в определенную цель, и бронетехника с пехотой. Окончательную зачистку все равно делает пехотинец", - пояснил эксперт.

Истребитель F-16 будет идти в первых рядах, чтобы подавить ПВО, РЭБ, радиотехническую разведку и уничтожить технику противника на своем пути.

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Но для решения ключевых задач нужно, чтобы самолет летел не один, а его сопровождали сзади. Должна быть выстроена четкая цепочка - от авиации до пехотинца, считает Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап-украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

Напомним, что эксперт раскрыл, как ВСУ с помощью F-16 разгромят оккупантов. Жданов считает, что это даст Украине возможность разгромить российскую группировку войск на территории Украины, что для России станет катастрофой.

Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине. В министерстве сообщили, что сейчас осталось решить технические моменты по подготовке украинских пилотов, техников и инфраструктуры.

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