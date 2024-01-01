Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

В отчете Американского института изучения войны сообщили, что 31 декабря украинские силы продвинулись на юго-восток от Купянска и продолжили позиционные бои с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная
Российский милблогер заявил, что украинские силы контратаковали у Орлянки (юго-восточнее Купянска) и достигли частичного успеха, однако аналитики ISW не смогли подтвердить это утверждение, передает ISW.
В частности, российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска возле Синьковки, юго-западнее Сватово возле Макеевки и юго-западнее Кременной возле Дубравы и в лесном массиве "Серебрянское".
По словам представителя Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковника Владимира Фитьо, украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях и, по возможности, осуществляют наземные атаки.
Ситуация на фронте: продвижение ВСУ
Напомним, что ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области. Украинские военные продвинулись к югу от спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.
Силы обороны Украины захватили позиции РФ под Авдеевкой. Украинские защитники отметились удачными действиями в районе Авдеевки Донецкой области, Захватив позиции противника, уничтожив захватчиков и взяв пленных.
ВСУ продвинулись под Горловкой. Оккупационные войска России пытаются продвинуться в Харьковской и Донецкой областях, отметили аналитики американского Института изучения войны.
Больше военных новостей:
- "Хлопок" в России: эксперт рассказал, когда война перейдет на территорию РФ
- Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной: в ВСУ предупредили об опасности
- В ВСУ раскрыли, является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск"