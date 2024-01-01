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Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

Юлия Закрепа
1 января 2024, 10:43обновлено 1 января, 11:13
Украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях.
Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях
ВСУ продвинулись вперед на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

В отчете Американского института изучения войны сообщили, что 31 декабря украинские силы продвинулись на юго-восток от Купянска и продолжили позиционные бои с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

Российский милблогер заявил, что украинские силы контратаковали у Орлянки (юго-восточнее Купянска) и достигли частичного успеха, однако аналитики ISW не смогли подтвердить это утверждение, передает ISW.

В частности, российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска возле Синьковки, юго-западнее Сватово возле Макеевки и юго-западнее Кременной возле Дубравы и в лесном массиве "Серебрянское".

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По словам представителя Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковника Владимира Фитьо, украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях и, по возможности, осуществляют наземные атаки.

Ситуация на фронте: продвижение ВСУ

Напомним, что ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области. Украинские военные продвинулись к югу от спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.

Силы обороны Украины захватили позиции РФ под Авдеевкой. Украинские защитники отметились удачными действиями в районе Авдеевки Донецкой области, Захватив позиции противника, уничтожив захватчиков и взяв пленных.

ВСУ продвинулись под Горловкой. Оккупационные войска России пытаются продвинуться в Харьковской и Донецкой областях, отметили аналитики американского Института изучения войны.

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