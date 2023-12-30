УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

Юлия Закрепа
30 декабря 2023, 08:46
ВСУ продвинулись к югу от спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.
ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW
Оккупанты продвигаются на фронте / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны заявили, что геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от спорного. Один российский военный блогер утверждал, что "туман войны" затмевает ситуацию на северо-востоке от Бахмута возле Северска. Впрочем, по его словам, якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России на этом направлении.

В свежем отчете ISW говорится о том, что украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и на юго-запад в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного, что 7 км к юго-западу от Авдеевки.

видео дня

Аналитики отмечают, что украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки вблизи Очеретино, Новобахмутовки и Степного; на юго-восток вблизи промзоны; на юго-запад возле Северного, Первомайского, Невельского.

Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW
Карта боев в Донецкой области / фото: ISW

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой. Украинские силы отразили российские наземные атаки на восток и юг от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки.

В НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.

Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины. Военный подчеркнул, что у России есть четкие ограничения, сколько они способны набирать за одну мобилизационную волну.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Донецка бои в Донецке
Реклама

Главное за день

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:58 Украина
Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

09:00 Эксклюзивы
ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

09:00

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапЭксклюзив

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

Реклама
05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

Реклама
22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

Реклама
18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять