ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

Аналитики Института изучения войны заявили, что геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от спорного. Один российский военный блогер утверждал, что "туман войны" затмевает ситуацию на северо-востоке от Бахмута возле Северска. Впрочем, по его словам, якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России на этом направлении.
В свежем отчете ISW говорится о том, что украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и на юго-запад в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного, что 7 км к юго-западу от Авдеевки.
Аналитики отмечают, что украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки вблизи Очеретино, Новобахмутовки и Степного; на юго-восток вблизи промзоны; на юго-запад возле Северного, Первомайского, Невельского.
Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой. Украинские силы отразили российские наземные атаки на восток и юг от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки.
В НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.
Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины. Военный подчеркнул, что у России есть четкие ограничения, сколько они способны набирать за одну мобилизационную волну.
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