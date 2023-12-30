ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

ВСУ продвинулись к югу от спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.

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Оккупанты продвигаются на фронте / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны заявили, что геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от спорного. Один российский военный блогер утверждал, что "туман войны" затмевает ситуацию на северо-востоке от Бахмута возле Северска. Впрочем, по его словам, якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России на этом направлении.

В свежем отчете ISW говорится о том, что украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и на юго-запад в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного, что 7 км к юго-западу от Авдеевки.

видео дня

Аналитики отмечают, что украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки вблизи Очеретино, Новобахмутовки и Степного; на юго-восток вблизи промзоны; на юго-запад возле Северного, Первомайского, Невельского.

Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.

Карта боев в Донецкой области / фото: ISW

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой. Украинские силы отразили российские наземные атаки на восток и юг от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки.

В НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.

Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины. Военный подчеркнул, что у России есть четкие ограничения, сколько они способны набирать за одну мобилизационную волну.

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