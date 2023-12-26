'2025 год для них критический': Ягун дал прогноз, сколько еще РФ может вести войну

Россия готова на переговоры с США, с НАТО, с Брюсселем, с кем угодно, но только не с Украиной.

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Ягун рассказал, сколько продлится война / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Facebook

Генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягун считает, что 2025 год для России станет критическим.

"Враг понимает, что 2024 год - это последний год, когда РФ еще способна проводить военные действия в том темпе, который мы сейчас видим. Россия еще способна мобилизовать определенную категорию людей, способна еще использовать те остатки техники, которые имеет. Россияне еще финансово способны что-то проводить, но 2025 год для них является критическим. И они не хотят входить в тот критический год без осознания того, что имеют шансы остановить войну, о чем-то договориться, и получить условную передышку", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Генерал-майор запаса СБУ также добавил, что россияне готовы общаться с кем угодно, но только не с Украиной.

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"Россия посылает месседжи, что готова общаться, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что россияне готовы общаться с Западом. Они готовы на переговоры с США, с НАТО, с Брюсселем, с кем угодно, но только не с Украиной. Концепция россиян проста: Украина ничего не решает, давайте мы поговорим с вами и решим судьбу Украины, поделим ее пополам, и забудем этот конфликт. Сознательные западные политики на это не пойдут, но есть определенный политический круг, который это продвигает. Потому что каждая война заканчивается переговорами", - отметил Ягун.

Напомним, что Рассвет назвал 2 сценария войны на 2024 год. Если все пойдет по пессимистическому сценарию, то защитникам Украины придется перейти в глухую оборону, оставаясь на нынешней линии фронта.

В НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины"

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