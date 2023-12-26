'90% данных - секретные': Сотник рассказал, когда завершится война России против Украины

Сотник считает, что война будет идти столько, сколько продержится Российская Федерация с Путиным.

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Сотник рассказал об окончании войны / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот

В интервью Главреду журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал, можно ли сейчас сделать прогноз о том, когда все-таки завершится война России против Украины.

"Я уже не хочу прогнозировать. Прогнозы - дело неблагодарное, жизнь гораздо сложнее и многограннее любого материала для анализа. К тому же идет война, а мы не владеем всеми данными. Ведь 90% всех данных - секретные", - отметил эксперт.

Сотник считает, что война будет идти столько, сколько продержится Российская Федерация с Путиным.

"Если они смогут удержаться 2-3 года, война на такой срок. Продержатся 3-5 лет - столько же будет и война. И даже если 8 лет. Война будет продолжаться, пока Путин жив как главарь банды, и пока вся эта территория является бандой. Они заточены на войну, на противостояние с цивилизованным миром, который, по их мнению, их обманул. А Украине, исходя из их логики, надо вообще отомстить. Потому что, А чо они вообще, украинцы, чо они?",- отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Напомним, что Лукашенко предсказывает "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году. Белорусский диктатор выразил надежду, что Киев и Москва сядут за стол переговоров в 2024 году.

В НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины"

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