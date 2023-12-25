Лукашенко пророчит "крах" в вопросе войны России и Украины в 2024 году

Лукашенко "подключился" к российской ИПСО, которую Москва пытается последнее проталкивать в СМИ.

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Лукашенко намекает, что переговоры о заморозке войны жизненно необходимы России / Коллаж Главред, фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вслед за российскими пропагандистами пытается протолкнуть в информационную "повестку" "мирные" переговоры с Россией на условиях Путина, которые якобы необходимы самой Украине.

Во время приезда в Санкт-Петербург 25 декабря Лукашенко понадеялся, что Киев и Москва сядут за стол переговоров в 2024 году. Если этим "шансом" Украина не воспользуется - "будет вообще крах", пригрозил он.

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", - цитирует диктатора пропагандистское агентство БЕЛТА. видео дня

Лукашенко померещилось, что на Зеленского начинают "давить" военные.

"Сейчас уже и до политиков дошло. Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", - утверждает самопровозглашенный "президент".

Тогда кто-то из журналистов поинтересовался у Лукашенко, ее давят ли на него "из Польши".

"Ничего страшного. Я же старый пограничник. Как я могу (не обеспечить безопасность на рубежах - БЕЛТА)", - ответил Лукашенко.

"Мирные переговоры" с Россией

В последнее время Россия пытается проталкивать мирные переговоры с Украиной, чтобы заморозить боевые действия и окончательно оккупировать захваченные украинские территории.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил, что такой ИПСО Россия пытается достичь сразу несколько целей, в том числе уничтожить Украинское государство либо поставить во главе страны своих марионеток.

Однако, по словам бывшего посла Штатов в России Майкла Макфола, Путин не собирается вести переговоры с Украиной до выборов президента США. Он чувствует себя очень уверенно, по сравнению с тем, каким был в прошлом году. Позицию, согласно которой лучше подписать плохое соглашение сейчас, чем потом еще худшее, следует отвергнуть.

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