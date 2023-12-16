Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

Глава Кремля Владимир Путин считает, что время на его стороне, он чувствует себя очень уверенно, сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

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Путин собирается продолжать войну и не стремится к переговорам - Макфол / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Директор страны-агрессора России Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной до выборов президента США. Он чувствует себя очень уверенно, по сравнению с тем, каким был в прошлом году. Позицию, согласно которой лучше подписать плохое соглашение сейчас, чем потом еще худшее, следует отвергнуть. Об этом заявил бывший посол Штатов в России Майкл Макфол.

В ходе Киевского форума безопасности в пятницу, 15 декабря, он рассказал о том, что Путин собирается тянуть время до выборов президента США и до того периода вести переговоры не хочет.

"Путин чувствует себя очень уверенным. Год назад он выглядел очень нервно, поскольку он проигрывал на поле боя. И я никогда не видел его таким неуверенным, как тогда", - отметил Макфол

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По его словам, несмотря на большие потери, Путин и дальше будет отправлять своих граждан на войну в Украине.

Также политик предостерег от подписания соглашений на данном этапе войны.

"(Позицию, что, - ред.) лучше подписать плохое соглашение, чтобы в дальнейшем не пришлось подписывать еще хуже, нужно отвергнуть", - считает Макфол.

Путин ждет выборов президента США

Как полагает бывший дипломат, Путин не собирается вести переговоры до "прихода к власти нового президента"

"Есть определенные наивные американцы, которые говорят об этом. Но Путин не собирается проводить никакие переговоры, он считает, что время на его стороне. По крайней мере, до того, как новый американский президент придет к власти", - подчеркнул Майкл Макфол.

Переговоры Украины и России

Ранее Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров". По его словам, России нужна пауза в войне. К реальным переговорам с Киевом Москва не стремится.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры. В частности, он заявил, что "Россия всегда готова к переговорам" и попытался "оправдать" полномасштабное нападение на Украину.

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