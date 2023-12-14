Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить

Российский диктатор раскрыл свои захватнические амбиции в Украине.

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Владимир Путин снова обвинил в войне Запад и Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО рф

В четверг, 14 декабря, российский диктатор Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и, естественно, не обошлось без вопросов о его захватнической войне в Украине. В частности, хозяин Кремля сделал циничное заявление о мире.

"Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции", - заявил Путин во время прямой линии.

Также Путин традиционно не смог обойтись без того, чтобы обвинить в войне не самого себя и свою страну, а Запад и Украину. По словам диктатора, РФ якобы пыталась "выстроить нормальные отношения с Украиной", но после 2014 года "стало понятно, что России не дадут это сделать".

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Также Путин раскрыл свои захватнические амбиции в Украине - диктатор претендует на оккупацию Одессы.

"Одесса - русский город, все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились", - заявил военный преступник.

Напомним, на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цели России в Украине не изменились. Она повторила требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных и территориальных требований России.

Захарова также повторила заявления Кремля о том, что Россия вторглась в Украину с целью "демилитаризации", "денацификации" и "защиты русскоязычного населения".

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов.

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