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Завершение войны в Украине: Москва объявила Киеву ультиматум - ISW

Анна Ярославская
11 декабря 2023, 09:48
Цели России в Украине не изменились. Кремль хочет полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных и территориальных требований РФ.
Мария Захарова, переговоры РФ и Украины
Мария Захарова повторила традиционные нарративы Кремля о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цели России в Украине не изменились, повторив требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии Киевом военных и территориальных требований России вместо того, чтобы предположить какую-либо готовность к серьезным переговорам.

"В письменном интервью агентству Франс Пресс 9 декабря Захарова заявила, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование" в Украине может произойти только в том случае, если Запад перестанет "накачивать Вооруженные силы Украины оружием" и что Украина сдаст принадлежащие России украинские территории и "выведет свои войска" с украинской территории, которую Россия, аннексировала", - говорится в отчете.

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Захарова повторила также заявления Кремля о том, что Россия вторглась на Украину с целью "демилитаризации", "денацификации" и "защиты русскоязычного населения".

"Комментарии Захаровой ясно подчеркивают тот факт, что первоначальные цели полномасштабного вторжения России в Украину, изложенные президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, не изменились, и что Путин не намерен прекращать войну, если только его максималистские цели были достигнуты", - отмечают аналитики.

В ISW продолжают считать, что Россия не намерена добросовестно вести серьезные переговоры с Украиной и что переговоры на российских условиях равносильны полной капитуляции Украины и Запада.

По словам аналитиков, требование Захаровой о выводе Украиной своих войск с "российской территории" в качестве необходимой предпосылки для окончания войны предполагает, что максималистские цели России включают контроль над всеми четырьмя областями, части которых она незаконно аннексировала. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"Предложение Захаровой о том, что украинские войска должны полностью уйти с территории, на которую Россия претендует посредством фиктивной аннексии, предполагает, что российские требования включают в себя сдачу дополнительных украинских территорий, которые российские войска в настоящее время не контролируют, вплоть до административных границ четырех оккупированных областей", - говорится в отчете.

Также аналитики отмечают, что призывы к капитуляции Украины неприемлемы с точки зрения жизненно важных интересов национальной безопасности Украины и Запада.

"Примечательно, что российские войска продолжают проводить наступательные операции в восточной части Харьковской области, аннексию которой Россия не утверждает, что позволяет предположить, что территориальные цели РФ могут быть даже более обширными, чем те, которые изложила Захарова", - резюмировали в ISW.

Переговоры России и Украины

Украина не будет предлагать "мир" стране-агрессору РФ, поскольку тогда придется пойти на "капитулянтские условия" российского диктатора Владимира Путина. Киев может предложить Кремлю только проигрыш. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры, которые состоялись в марте 2022 года между украинской и российской делегациями, были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление. Об этом заявил заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер.

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