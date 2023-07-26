Переговоры с РФ и позиция Запада: Загородний объяснил, почему Украина не уступит

На Западе присутствует желание усадить Украину за стол переговоров со страной-агрессором России, однако Киеву такой сценарий не нужен, считает Тарас Загородний.

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Пусть Запад віполняет свои обязательства и дает оружие - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Западный мир с момента полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину пытается усадить Киев за стол переговоров с Москвой. Лидеры Евросоюза уже приезжали на встречу с президентом Зеленским и требовали от него сдаться, однако он отвез их в Бучу, после чего они вынуждены были помогать. Украина не пойдет на диалог с РФ, а Запад должен выполнять свои обязательства и предоставлять оружие. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Украину постоянно пытаются усадить за стол переговоров с Россией. Так же поступали и лидеры стран Евросоюза – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Однако после визита в Бучу, который организовал им Владимир Зеленский, они вынуждены были начать помогать Украине.

"Украину усаживают за стол переговоров с Россией с 24 февраля. Пик этих попыток пришелся на 16 июня 2022 года, когда в Киев приезжали Макрон, Шольц и Драги, чтобы требовать от Зеленского сдаться. У Драги был план, чисто российские хотелки, от которого до сих пор не отказались. Но Зеленский повез их в Бучу и ткнул носом в происходящее, и европейские лидеры не нашлись что сказать и были вынуждены начать помогать Украине", - напомнил Загородний.

Также он добавил, что несмотря на позицию Европы, Киев не намерен разговаривать с Москвой, а Запад должен выполнять свои обязательства и предоставить вооружения.

"Желание усадить Украину за стол переговоров никуда не исчезает, оно присутствует постоянно. Западные страны готовы хоть сегодня заставить Киев говорить с Москвой, дабы решить все свои вопросы за счет Украины. Однако мы не хотим садиться за стол переговоров, потому пусть Запад выполняет свои обязательства и дает оружие", - подчеркнул Тарас Загородний.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее назвал единственное условие для начала мирных переговоров с Россией.

По словам гаранта, Киев будет готов к диалогу только после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года.

Президент Чехии Петр Павел считает, что "окно возможностей" на фронте для Украины есть до конца года, потом последуют переговоры.

Свою позицию он мотивировал тем, что спустя определенное время Запад может уменьшить военную поддержку Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал России жесткое условие Украины по переговорам. Чиновник считает, что для запуска переговорного процесса оккупационные войска РФ должны покинуть захваченный Крым.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний оценил вероятность переговоров Украины с РФ:

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