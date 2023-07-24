После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний

Российские военные поднимутся на новый мятеж еще до освобождения Крыма украинской армией, в ближайшие три месяца Путина ждут сюрпризы, считает Тарас Загородний.

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Россию ждет дворцовый переворот, бунт и третья чеченская война – Загородний / Главред

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, когда Украина станет членом НАТО, способна ли Россия остановить этот процесс, когда и чем закончится война, после каких потерь РФ в войне российский фронт может посыпаться, какие оккупированные территории россияне готовы оставить, а за какие будут держаться зубами, почему России не удастся избежать нового военного мятежа и смуты, а также когда Путина ждут неприятные сюрпризы.

Представляем стенограмму чата с Тарасом Загородним.

Роман К.: Как вы оцениваете итоги саммита НАТО? Что принципиально меняется для нас после принятых решений и прозвучавших заявлений?

Тарас Загородний: Трагедии не произошло. Да, Украине не удалось здоровым нахрапом прорваться в НАТО, но это нестрашно – переходим к плану Б.

Особых ожиданий от саммита в Вильнюсе не было, поскольку было понятно, что вопрос вступления Украины в НАТО не будет стоять до выхода на границы 1991 года. Впрочем, краткосрочные задачи в Вильнюсе были решены: ЕС и США объявили о долгосрочной поддержке, а также был сделан шаг к гарантиям безопасности. Последнее – очень интересный инструмент, который вполне подходит как промежуточный этап для реализации оборонной политики. Это соглашение вызвало истерику в России, ведь все это свидетельствует о том, что Украина уже является частью Запада.

Дальше во многом процесс вступления в НАТО будет зависеть от нас. Мы должны взять оборонный суверенитет, то есть создать собственный мощный военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы не зависеть от капризов других стран, политической конъюнктуры и прочего.

Саммит НАТО был просто нормальной встречей. Да, не удалось кавалерийским наскоком попасть в Альянс, но ничего, не получилось сейчас, значит, будем работать по-другому. В целом, я оцениваю саммит позитивно.

Саммит позволил увидеть ограничения, которые есть у Запада – он не знает, что делать с Россией. Это главный вопрос, который сейчас стоит, и все крутится вокруг него.

Terentij: Если опустить высокопарные слова, образные приободряющие похлопывания Украины по плечу и некоторые решения о военной помощи нашей стране, то как точнее всего сформулировать результат саммита НАТО в Вильнюсе? Нас по-прежнему оставили топтаться на пороге Альянса, хоть и убрали требование о необходимости получения ПДЧ?

Тарас Загородний: Украина де-факто уже является членом НАТО. Членам Альянса понятно, зачем Украина нужна там, и уже есть достаточно мощная группа поддержки идеи о вступлении нашей страны в НАТО. Страны Балтии и Восточной Европы готовы принять Украину в Альянс хоть сегодня. Однако у Германии и США есть собственные причины не спешить с этим, прежде всего, они просто не знают, что делать с Россией. США пока что живут в старой матрице, и им нужна целостная Россия. Штаты в последние сто лет на это и работали. Субъективный фактор состоит в том, что Байден хочет не дать американской оппозиции возможность обвинять его в том, что он втянул США в войну с ядерным государством. Поэтому Штаты готовы поддерживать Украину и помогать ей, но до выхода на границы 1991 года речь о вступлении нашей страны в НАТО идти не будет.

Наша задача – делать свою домашнюю работу, перестраивать государство и строить собственный ВПК. Да и бить по территории Российской Федерации нам никто не запрещает. Американцы открыто говорят, что мы можем делать на территории России что угодно, они не против, главное – не западным вооружением. А для этого мы должны мобилизоваться, научиться брать ответственность за свою часть работы и решать собственные проблемы. Очень многое зависит от нас.

Тимофей: Ваша оценка, будет ли когда-нибудь Украина в границах 1991 года в НАТО, даже после завершения войны? Когда Байден сказал, что хочет видеть Украину в НАТО через один час и 20 минут после окончания войны, он не лукавил?

Тарас Загородний: Со времен Средневековья мало что изменилось, разве что появилось больше высокопарных и красивых слов. В целом, принцип следующий: крутых пацанов, которые могут поставить себя на районе, поддерживают и любят. Это доказано Израилем.

Соединенные Штаты Америки 20 лет считали Израиль смертниками – со дня создания в 1948 году израильского государства. Никто не думал, что Израиль выживет. В принципе, точно так же никто не думал, что Украина выживет под ударом России и будет успешно бороться. Израиль показал, что они крутые пацаны, умеют решать вопросы, несмотря на советы и ограничения. Очень показательным был 1967 год, когда США уговаривали Израиль не бить по арабам и не вести агрессивную войну, угрожая разными плохими вещами. А Израиль не послушал, более того, даже потопил американское военное судно связи в Средиземном море с 30-50 американцами на борту. Тогда даже Моссад послали в американское посольство, чтобы он спилил антенну, дабы американцы узнали с опозданием о том, что началась война. Фактически никто не мог остановить Израиль, и он решил все свои вопросы в течение 600 дней. Казалось бы, как США могли отреагировать на непослушание? Штаты начали продавать Израилю оружие, когда увидели, что ребята – крутые пацаны, которые умеют решать вопросы и могут быть полезными для США. Мигом нашлись красивые и правильные слова, чтобы объяснить, почему этих крутых пацанов нужно поддерживать и иметь с ними дело.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Исходя из этой логики, мы должны понимать, что вступление Украины в НАТО и другие союзнические структуры определит то количество ударов по территории РФ, которые мы сможем нанести: чем больше Украина будет "мочить" Россию собственным вооружением, тем существеннее ускорится процесс вступления нашей страны в НАТО. Когда я говорю об ударах по России, речь идет об уничтожении военной инфраструктуры РФ, а это значит, что должна быть эффективная работа украинских спецслужб. Например, недавно на пробежке в Краснодарском крае был уничтожен командир, который стрелял по Виннице – с ним случилось ужасное самоубийство тремя пулями в живот и четырьмя в спину (самоубийства только так и происходят). Вот за это крутых пацанов, которые в стиле Моссада говорят: "А мы ничего не знаем и не подтверждаем", и ценят. В НАТО такие нужны. А те нытики, которые бегают, что-то спрашивают и вымаливают, просто неинтересны.

Все это доказано Израилем, который выплыл в гораздо худшей ситуации, нежели сейчас у Украины, со значительно меньшими демографическими ресурсами. Израиль смог доказать США, что он полезен. Вот и Украина может быть полезной, имея специалистов по деликатным поручениям. Условно говоря, если нужно будет "грохнуть" какого-то российского военного, США не будут напрямую этим заниматься, а у нас будет предложение, если интересы совпадут. Такой функционал для США осуществляют Израиль и Турция на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что все это не значит, что нужно будет постоянно ходить и лебезить. У США и Израиля тоже есть постоянные споры, они критикуют друг друга. Израиль не делает всего того, чего хотят США, он реализует свою собственную политику. А все потому что Израиль обладает мощным ВПК, вооружениями и сам способен решать вопросы собственной безопасности.

Мы должны учитывать этот опыт. Ведь вступление Украины в НАТО – не панацея, обеспечивающая безопасность. Ведь в 5 ст. Устава НАТО говорится не только о том, что нападение на одну страну-члена Альянса является нападением на всех. Эта статья, как и многие международные документы, написана очень расплывчато. Смысл ее таков: действительно, нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь Альянс, но каждая страна индивидуально решает, как она будет защищаться, в том числе военным способом. Перевожу с дипломатического: если, например, Германия в случае нападения на страны Балтии пошлет им один бронежилет и один шлем, выразив при этом соболезнования, это тоже будет считаться исполнением 5 ст. Устава НАТО.

Так что все упирается в силу. Сила, которая может решать свои вопросы самостоятельно, способна на многое. Потому Украина должна быть сильной, иметь суверенитет над собственной безопасностью, экономикой и т.д., и тогда она будет интересна другим, в том числе США.

Содержать другую страну Штатам дорого. 100 миллиардов долларов в год, которые США тратят на Украину, – это огромные деньги. Потому мы должны быть интересны Штатам. Сейчас далеко не всегда интересы Украины и США совпадают. Так, например, Штаты хотят сохранения России, а Украина этого не хочет, и это тоже точка разлома. А вот британцев бы вполне устроил распад России, потому что это позволило бы им вернуться в большую геополитическую игру с помощью Украины.

Ключевым моментом для нас будет армия, ее способность уничтожить военные объекты на территории России, "оторвать голову" кому-то из российского руководства и т.д. Это ценится. Таких крутых пацанов всегда будут поддерживать.

Скептик: Зеленский во второй день саммита подчеркнул, что отсутствие четких временных рамок и странные формулировки наталкивают на мысль, что в НАТО не готовы пригласить Украину и сделать ее членом блока, а, значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией. Как думаете, насколько был прав Зеленский – действительно ли Запад оставляет вопрос членства как предмет торга с Москвой?

Тарас Загородний: Возможно, что так и есть.

Однако это не в наших интересах, а, значит, вывод следующий: мы должны строить собственные ракеты, создавать собственные вооружения и прочее. Если кто-то хочет торговаться с Москвой, то пусть торгуется, а мы в это время просто будем лупить по территории Российской Федерации, уничтожая ее нефтяные заводы, инфраструктуру. Пусть торгуются, Украина-то тут при чем?

Ситуация в корне изменится: в таком случае Запад будет уговаривать Украину не бить по территории России. И тогда мы зададим украинский риторический вопрос "а что нам за это будет?". Понимаете, как меняется диспозиция?

Если нас спросят, чего мы за это хотим, мы скажем, что хотим в НАТО. Если нам будут рассказывать, что это не так просто, что они с Россией пытаются договориться, то хорошо, пусть договариваются дальше, а мы продолжим клепать ракеты и бить по территории России.

Украинцы до сих пор не поняли, насколько серьезно изменили геополитическую ситуацию в мире. Все ждали падения Украины: Германия делила свои бенефиты, некоторые круги в США и Китай были к этому готовы. Но мы сломали все их планы. Например, Китай, у которого изначально были одни планы на десятилетие, то есть война с Западом, вынужден был их корректировать только из-за того, что Украина уперлась.

Украина должна и дальше упираться, ведь, как говорил Аль Капоне, "добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом". Мы не должны действовать в тех рамках, которые нам пытаются навязать, искать какие-то точки с запятой и перекладывать бумажки. Мы должны думать о том, сколько возможностей у Украины бить по России, чтобы быть в состоянии в ответ на выпущенную ею по нам ракету, ответить двумя по ней. И тогда Украину будут просить не бить по территории России, а она будет вправе задавать вопрос "а что нам за это будет?". За это нам могут пообещать дать, например, ATACMS, и мы сможем торговаться об их количестве.

Нам все равно, что кто-то хочет договариваться с Россией, это их личные проблемы. Это личные переживания немецкой элиты, которая хочет вернуться в режим хороших пенсий за счет Газпрома. Это не в наших интересах, поэтому мы будем бить по территории РФ и уничтожать российскую элиту, которая начинает вякать против нас (с ней тоже порой случаются производственные травмы, несовместимые с жизнью).

Ребята пока что не поняли постановку вопроса, не поняли, что крутые пацаны – в Киеве, а потому сначала нужно договариваться с ними, а потом уже говорить с Россией, но с учетом интересов Украины.

Такая постановка вопроса в корне меняет наши взаимоотношения с Западом. Ведь тогда не мы будем просить, чтобы нас приняли в НАТО, а нас будут уговаривать, чтобы мы вступили в Альянс. И тогда мы снова зададим наш вопрос – "а что нам за это будет?".

Так ведет себя Израиль. И это правильно, потому что так устроен мир.

Polit_ua: Поясните, что все-таки за гарантии безопасности получила Украина в Вильнюсе? Они наполнены практическим смыслом или это чисто декларации? Похожи ли они на те гарантии, которые были у Финляндии и Швеции до вступления в НАТО?

Тарас Загородний: Начну с последнего вопроса – нет, пока не похожи. Финляндии и Швеции США, Британия и Франция давали ядерные гарантии. Потому пока что гарантии Украине не похожи на это. Но мы и не Финляндия или Швеция, мы пока в другой ситуации.

То, что на Западе начали разговор о прямых гарантиях, это уже хорошо. Дальше все зависит от наполнения и от того, что мы будем требовать. Запад ведь тоже не хочет ни за кого дополнительно впрягаться и платить деньги. В этом мире успешные нации любят только себя, а с другими дружат либо по необходимости, либо за деньги.

Готовы ли США подписать какую-то бумажку типа Будапештского меморандума, которая ничего не будет значить для них? Готовы, да хоть завтра! Потому что так они снизят издержки. Но Украине это неинтересно, а потому все зависит от нас. А если параллельно с разговором о гарантиях Украина еще и будет долбить Москву и европейскую часть России ракетами, я вас уверяю, переговоры пойдут веселее.

Заявление о гарантиях безопасности – это хорошо, как первый этап. Дальше будет подписание. А вот наполнение уже будет зависеть от нас. Все равно конечной точкой этого процесса должно стать вступление Украины в НАТО. Ведь так или иначе это самый удачный союз, который доказал свою эффективность.

Если мы пока что останавливаемся на израильской модели, это будет значить 3-10 миллиардов долларов помощи в год, не кредитов. Например, помощи вооружениями и самолетами F-16 или F-35. Мы можем взять платформу F-16, поставить там свою авионику и установить ракеты, способные бить по России. У Запада наверняка будут условия, то есть он даст оружие, но при этом будут ограничения. F-16 будут летать, не залетая на территорию России, а вот ракеты, которые будут запускаться с F-16 и долбить по РФ, будут уже украинского производства. Так соглашения будут соблюдены.

Хорошо, что в Вильнюсе нам дали гарантии, по крайней мере, по вооружению, то есть по долгосрочной поддержке. Это тот костыль, который позволяет нам скакать хотя бы на одной ноге. Вторая нога – это наш ВПК, с ним можно будет уже и ходить, и бегать, и играть в футбол.

Мир устроен цинично. И Запад с большим удовольствием ничего не будет делать. Но это не в наших интересах. Запад предоставляет нам возможности, а как мы ими воспользуемся – это другой вопрос.

dim-dim: Как вы думаете, Россия уже осознала и смирилась с провалом одной из своих целей – не допустить расширения НАТО? Финляндия уже в Альянсе, Швеция уже фактически там, с Украиной сложнее, но и она стала чуть ближе к членству в НАТО… Как феерично Россия достигает прямо противоположных своим целям результатов!

Тарас Загородний: Украина для России является принципиальным вопросом. Ведь война идет за легитимность российского государства.

Во-первых, еще в 1996-1997 гг. Бжезинский в своей книге "Большая шахматная доска" писал, что без Украины Россия никогда не станет империей, не возродится. Именно присутствие Украины в сфере влияния Москвы позволяет РФ влиять на европейские дела, как, кстати, и Беларуси. Без Украины Россия будет выброшена из европейской политики, и статус империи уже никак не подтвердится.

Во-вторых, духовная легитимность – для России Украина является ядром империи. Об этом говорится в книгах Плохия "Врата Европы" и "Потерянное царство". Легитимность Московского княжества еще со времен Ивана Калиты шла как раз от того, что они называли себя единственными наследниками Киевской Руси, Киева и Владимира Крестителя. То есть когда всего этого нет, возникает вопрос, а что вообще такое Россия, зачем она существует.

Потому для России не так принципиально, является ли Финляндия членом НАТО. Да, для Москвы это неприятно, да, есть некоторые вопросы, да, возникают проблемы с тем, что Балтийское море становится морем НАТО, и фактически Балтийский флот перестает существовать. Да, в связи с этим есть потери, но они не критичны для России.

А вот потеря Украины и вступление ее в НАТО – это предельно принципиальный вопрос для России. Россияне не врут, когда говорят, что это вопрос экзистенционального существования государства и вызов для него. Они понимают, что Киев не может находиться вне ядра империи.

Российский сумасшедший политолог Холмогоров еще полгода назад написал чистую правду, объясняя, почему россияне должны уничтожить Украину. Он писал, что сама идея украинства в широком понимании (то есть не только язык и традиции, но также и ценности, в частности, ценность свободы) будет взрывать Россию изнутри. Потому что благодаря этой идее появляется альтернатива рабам, которые живут в России. Сама идея украинскости создает альтернативу имперскому дискурсу и разрывает сущность российского государства. Холмогоров говорил, что Россия на грани потери приграничных областей (Курской, Брянской, Ростовской, а также Кубани), потому что культурное и военное влияние Украины качает Россию уже сейчас. Потому для России принципиально, чтобы Украина оставалась в ее сфере влияния.

Россия очень резко отреагировала на гарантии безопасности, о которых заговорила Большая семерка. В Москве понимают, что это всё, с этого момента процесс неминуем – Украина является частью Запада, и украинцы разворачивают свою матрицу влияния на территории Российской империи. Это значит, что Россия переходит в режим нестабильности, поскольку возникает вопрос легитимности существования российского государства.

Теперь не понятно, кто такие россияне, почему они говорят о Киевской Руси и Владимире Крестителе, ведь это же другая страна. А русские тогда кто? Источником легитимности российского государства является не Москва, а Киев, Украина.

Эти вопросы россияне очень четко сознают и понимают свои интересы. Соответственно, для них вопрос вступления Украины в НАТО очень принципиален. Даже если Грузия вступит в НАТО, это будет не столь важно.

Например, представьте дом с очень мощным хорошим фундаментом. Но вдруг из этого фундамента вытаскивают половину основных камней, которые держат дом. Камни в основании этого дома – это и есть Украина, и когда их вытаскивают, дом начинает рушиться. Потому невступление Украины в НАТО – это принципиальный для России вопрос.

Главред: А на что тогда готова пойти Россия, чтобы не допустить членства Украины в НАТО? Что есть в ее арсенале?

Тарас Загородний: Россия пытается заморозить конфликт в Украине, чтобы оставались проблемные территории. Она пытается сорвать предоставление помощи Украине, но это ей тоже не удается.

Почему нервничает Россия? Вспомните, в Вильнюсе было сказано о том, что Украине будет предоставляться долгосрочная поддержка. Соответственно, даже если Россия и хотела выйти на переговоры, чтобы сорвать поддержку Украины, теперь ей это уже не удастся, поскольку уже есть гарантии и подписанные обещания. Потому этот вопрос принципиален для России.

Что Россия может сделать? А, по сути, уже ничего. Ее ядерный шантаж не работает, быстро заглохла и история с Запорожской АЭС. России четко сказали: "Ребята, не балуйтесь, иначе это будет приравнено к ядерной угрозе, в том числе странам НАТО". Эта тема так активно звучала, а потом как-то враз исчезла. А исчезла она потому, что Россию предупредили. Каховская ГЭС – это одно, а ядерные технологии – это уже совершенно другое.

Других инструментов у России нет.

К тому же история с рейдом Пригожина показала еще и готовность Путина к ведению переговоров, даже в самом сложном и невыгодном для него положении. Путин пошел на переговоры с Пригожиным. С кем пошел? С отрядом уголовников! А кто тогда сказал, что с Украиной не может быть переговоров в интересах Киева? Кто сказал, что Путин не готов подписывать почетную капитуляцию? Американцы это заметили.

Поэтому Украине нужно дожимать, действовать в соответствии со своими интересами, а не делать то, что будут диктовать другие.

Viktoria: Когда Украина может стать членом НАТО? Сколько лет займет этот процесс?

Тарас Загородний: Это зависит только от нас. Прежде всего, нужно понимать, когда закончится война, и исходить из этого.

А дальше чем сильнее и мощнее мы будем, тем быстрее станем членом НАТО – крутые пацаны там всегда нужны. Если будем слабыми, тогда другая история. Ведь никому неинтересно тянуть страну, за которую нужно платить деньги. А вот с теми, кто способен самостоятельно решать проблемы, дружат все. И тогда найдется 150 причин, почему нужно принять Украину в НАТО, и будут отменены некоторые требования. Повторится история с Албанией, которая до сих пор не соответствует стандартам НАТО, но является его членом просто потому, что побережье Адриатического моря интересно США – это политика.

Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться не на бумажках и не на форумах. Чем больше будет пищать Россия от Украины, тем быстрее Украина будет в НАТО и тем меньше вопросов нам будут задавать. То есть, чем сильнее мы будем, чем мощнее будем бить по территории РФ, тем быстрее будем в НАТО.

Светлана: На ваш взгляд, заинтересован ли сейчас Запад в как можно более скором завершении войны в Украине, какие свои задачи он решает этой войной?

Тарас Загородний: С одной стороны, Запад ничего не теряет, пока идет война, но теряет Украина – людей, города, перспективы и т.д. Запад при этом решает свои вопросы: стачивания военной мощи России, сдерживания РФ и Китая, выстраивания новой мировой конфигурации. Плюс на Западе хотят, чтобы украинские беженцы, которые туда приехали, там и оставались, работали, чтобы украинские женщины рожали там детей, и дети оставались.

С другой стороны, стоит вопрос денег – готов ли Запад дальше тратиться. Ведь на Украину сейчас идут огромные суммы. И на этом этапе начинает звучать все больше предложений о мире, о приеме Украины в НАТО частями (это чистой воды "развод", никогда частями Украину в НАТО принимать не будут).

Наша задача – следить за этими дискурсами и навязывать свою точку зрения. Если Запад хочет поскорее закончить войну, пусть дает нам ресурсы – больше оружия, чтобы мы победили.

Светлана: Почему военная помощь поставляется Западом в таких объемах, чтобы Украина просто не потерпела поражение, но и не разгромила российские войска? Почему Запад боится и не хочет быстрого поражения России?

Тарас Загородний: Потому что вся политика Запада последних ста лет была нацелена на то, чтобы Россия оставалась целостной. Ему так выгодно. Вспомните, как Буш и Тэтчер приезжали в Украину и требовали, чтобы она не выходила из состава СССР. Всем удобнее иметь дело с одной страной и с ней решать насущные вопросы.

Запад не знает, что делать с Россией, и боится ее распада. Вы правильно заметили, что Украине помогают ровно настолько, чтобы она не проиграла – так делается именно из-за того, что Запад не решил, что делать с РФ.

Однако существенно подпортил эту концепцию рейд Пригожина, который показал, насколько прогнила Россия, если даже при Путине все может рухнуть в любой момент, и РФ начнет распадаться.

А это говорит о наличии возможностей для Украины. Наша страна в такой ситуации должна тут занимать активную позицию. Если нам предоставят оружие, мы закроем все свои вопросы и организуем миротворческие операции на территории России. К примеру, если есть проблемы с ядерными хранилищами на территории России, Украина может взять эти хранилища под контроль, когда в РФ начнется смута. У нас есть Центр "А" СБУ, где служит 4 тысячи человек, а это спецназ, который уничтожает врага и коллаборантов. Эти люди вполне могут за отдельную плату взять под контроль ядерные хранилища в РФ, если мы будем понимать, что нам за это будет.

Западу сложно согласиться с тем, что Россия может развалиться. Пока в развале Российской Федерации заинтересована только одна страна в Европе – Великобритания. Ее полностью устроит такой вариант, ведь он позволит ей вернуться в матрицу Британской империи. А вот США и Европа в этом пока не заинтересованы.

Темп войны сейчас поддерживается Соединенными Штатами Америки и Западом в целом. Как они хотят, так война и идет. А дальше все зависит от нас. Кто нам мешает запустить военную экономику так, чтобы мы не зависели от поставок вооружений? Если мы запустим свою военную экономику и начнем выигрывать в войне без помощи Запада, вы удивитесь, как быстро нам дадут дополнительное оружие, просто чтобы западные страны могли "поставить флаг". Вплоть до того, что нам в таком случае могут дать бесплатно даже F-35 – просто чтобы показать, что это Штаты сделали, а не украинцы сами решили свои вопросы. Так цинично устроен мир.

Tutov: Какова вероятность, что Украину начнут усаживать за стол переговоров с Россией в конце этого года или в следующем?

Тарас Загородний: Украину усаживают за стол переговоров с Россией с 24 февраля. Пик этих попыток пришелся на 16 июня 2022 года, когда в Киев приезжали Макрон, Шольц и Драги, чтобы требовать от Зеленского сдаться. У Драги был план, чисто российские хотелки, от которого до сих пор не отказались. Но Зеленский повез их в Бучу и ткнул носом в происходящее, и европейские лидеры не нашлись что сказать и были вынуждены начать помогать Украине.

Желание усадить Украину за стол переговоров никуда не исчезает, оно присутствует постоянно. Западные страны готовы хоть сегодня заставить Киев говорить с Москвой, дабы решить все свои вопросы за счет Украины. Однако мы не хотим садиться за стол переговоров, потому пусть Запад выполняет свои обязательства и дает оружие.

Umka: Почему, по-вашему, Запад не торопится предоставлять авиацию? Уже говорят, что F-16 появятся у нас лишь до конца первого квартала 2024 года. А как без авиации украинской армии наступать в степи? И при этом Украине намекают, что она должна продемонстрировать какой-то успех до конца года, а дальше – переговоры с РФ.

Тарас Загородний: По поводу переговоров я говорил выше – это очередной развод и хитрая ловушка.

Залужный в своей статье для Washington Post очень дипломатично задал вопрос, мол, "ребята, так мы говорим о стандартах НАТО или не говорим".

В переводе с дипломатического языка это значит примерно следующее: ребята, вы заставляете украинскую армию воевать так, как не позволил бы себе воевать ни один генерал НАТО, в частности, без воздушной поддержки; вы цинично требуете от Украины, чтобы она убивала цвет собственной нации просто потому, что вам хочется увидеть какие-то результаты? Но нет, ребята, так не будет, мы не будем убивать свою армию в мясных штурмах, как это делают россияне, чтобы вам показать какой-то результат. Потому что Украина должна, прежде всего, показать результат самой себе.

А переговоров от нас будут требовать постоянно, призывая решить все до осени или до других дат. Но мы так не хотим. Да и кто будет переговариваться с военным преступником? Западные лидеры? Ну, пусть едут, поговорят, но без Украины.

Это цинично – требовать от Украины результатов на поле боя, заставляя воевать в степной зоне без самолетов. Пусть сами попробуют это сделать. Тут легко подловить: Запад поддерживает стандарты НАТО, но разве по стандартам Альянса возможно наступление без поддержки авиации на противника, превосходящего по силе? Нет. О чем тогда речь вообще? Украина не должна стесняться задавать вопросы.

Nat_: Зеленский заявил, что надеется на победу Украины до следующего саммита НАТО – до середины 2024 года. Как вы считаете, насколько это реально?

Тарас Загородний: Это зависит от многих факторов. Сейчас никто не скажет, когда закончится война, этого не знают даже американцы. Существует такое понятие как "туман войны", вот и сейчас ничего не понятно.

Впрочем, есть факторы, которые могут приблизить окончание войны: создание собственного вооружения Украиной и развитие собственного ВПК. Чем быстрее мы перенесем войну на территорию Российской Федерации, тем быстрее закончится война. А для этого нужно собственное вооружение в огромном количестве.

Петро: Насколько существенной является угроза заморозки войны в Украине? Если так случится, то как надолго это может затянуться и когда взорвется снова?

Тарас Загородний: Угроза всегда существует. Многие западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну. Однако это не соответствует нашим интересам. Наша позиция такова: давайте оружие, и мы освободим собственные территории. Ведь есть договор о нерушимости границ, подписанный в Хельсинки в 1975 году, потому Запад должен предоставлять оружие в соответствии с его обязательствами, а не рассказывать нам о том, что мы должны отдать России свои территории.

Подчеркиваю, мы сами должны стать сильнее. Ведь если бы сейчас у нас была тысяча или даже сотня ракет, которые способны бить по территории РФ, ни о какой заморозке речь бы не шла. В такой ситуации Россия бы бегала перед нами, просила бы и умоляла, чтобы мы не уничтожали ее армию, в обмен на то, что она уйдет с нашей территории.

Sidor: Куда делась "вторая армия мира" и успешно мобилизованные в России 300 тысяч, если российские депутаты заговорили о том, что Россия может нанять воевать против Украины афганских моджахедов и бойцов из Северной Кореи?

Тарас Загородний: Мы не должны недооценивать россиян, потому что демографический ресурс у них есть. Первая волна мобилизации в РФ хоть и была воспринята с ропотом, но она прошла. И если там не проводится дополнительная мобилизация, значит, в России чувствуют риски дополнительного набора людей, то есть не все так гладко. Так бы они еще набрали один миллион человек без вопросов. В принципе, Путин уже не собирался проводить мобилизацию, понимая, что у россиян нет большого желания воевать.

Думаю, что мобилизацией россияне решают несколько задач, в том числе они усиливают свою армию из-за возможного конфликта с Китаем, ведь китайцы – люди игривые.

А когда в России говорят, что хотят пригласить моджахедов, это просто слова. Это же наемные армии, а наемники всегда воюют хуже. Тем более, моджахеды привыкли воевать в горах, где другой климат, другая культура, потому их нужно будет еще переобучить. Это так себе развлечение, поэтому я не верю, что моджахеды появятся – им есть чем заняться у себя на родине, где тоже идет война.

Если помните, россияне до этого угрожали привезти сирийцев и кого-то еще в Украину, но так мы этих людей и не увидели.

Так что демографический ресурс у России все-таки есть, причем значительно больший, нежели у Украины, этого нельзя недооценивать. Также следует принимать во внимание и тот факт, что РФ активно наращивает свой ВПК.

Потому опять-таки возникает вопрос к нашему ВПК: чем больше у нас будет самостоятельности в производстве собственного вооружения, тем быстрее Украина сможет перенести войну на территорию России и тем активнее сможет решать свои вопросы по защите земли.

Главред: Вы сказали об "игривости" китайцев. Уточните, вы считаете, что между Россией и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт за территории?

Тарас Загородний: Китайцы не такие большие идиоты, чтобы открыто вступать в войну. Они будут действовать иначе. Например, легализуется тот миллион китайцев, которые уже работают в России. Китай же постоянно проводит экспансию на территории России. Китай активно содействует бракам россиянок и китайцев. В принципе, россиянки довольны, потому что китайцы не пьют так, как россияне, у них есть нестойкость к алкоголю. Работают, деньги приносят домой, рождаются дети, нет ограничений "одна семья – двое детей". Таким образом, уже через поколение в России появятся китайцы с российскими паспортами. Китайцев уже не известно сколько на Приморье. Поэтому там могут быть нюансы.

Не факт, что возникнет прямая угроза для России со стороны Китая, но могут быть варианты, которые не очень понравятся россиянам. Поэтому Москва с опасением смотрит на Китай.

Китай тоже понимает, что Россия – страна западной культуры, которая может качнуться в сторону поддержки США и Европы, что, естественно, не очень понравится китайцам.

Главред: Почему перспектива появления у Украины кассетных боеприпасов вызывает у России такую истерику и панику? Как их появление может повлиять на ситуацию на фронте?

Тарас Загородний: Кассетные боеприпасы – это очень мощное вооружение, которое усилит атакующий потенциал украинской армии. Понятно, что россиянам это категорически не нравится, потому что это расширяет возможности ВСУ.

США пошли на беспрецедентный шаг, ведь такое решение противоречит их политике. Да, они не подписывали соглашение по поводу ограничения и запрета кассетных боеприпасов, но это и не приветствовалось. Но они решились на этот шаг. Судя по всему, это связано с тем, что не хватает снарядов 155-го калибра.

Появление у ВСУ кассетных боеприпасов оказывает психологический эффект, ведь теперь россияне будут знать, что они точно сдохнут в Украине, а страх смерти хуже самой смерти. Пойдут слухи, которые будут существенно деморализовать российскую армию, которая и так не очень радостно встречает ВСУ на юге Украины по понятным причинам.

Чем больше у нас будет такого вооружения, чем более массово Украина будет уничтожать живую силу врага, тем больше это выровняет преимущество россиян в живой силе. У них будет все меньше и меньше желающих идти в атаки на Украину. Так что это очень хорошо, такое решение США можно только приветствовать.

Вопрос: Насколько, по-вашему, Россия близка к тому, чтобы оставить Запорожскую и Херсонскую области?

Тарас Загородний: Пока этих признаков мы не видим. Российские войска окопались там серьезно за эти девять месяцев. Но я не исключаю, что все-таки российские элиты ("партия почетной капитуляции") готовы уйти с юга Украины и даже Донбасса. А вот за Крым они пока что будут держаться зубами и бороться.

Однако после выхода Украины на берег Азовского моря появятся предпосылки к тому, что и Крым будет под ударами.

Григорий: Какими вам видятся перспективы освобождения Крыма? Когда это станет возможным, как произойдет – военным или дипломатическим путем, насколько жесткие бои там будут, в каком случае россияне оттуда побегут?

Тарас Загородний: За Крым Россия будет держаться зубами, будет за него бороться. Не сомневайтесь. Впрочем, не исключено, что ВСУ в первую очередь будут освобождать именно Крым, поскольку кто владеет Крымом, тот фактически и контролирует Черное море.

За Крым россияне будут бороться, он будет фигурировать во всех переговорах. А вот то, что будет происходить на юге Украины и Донбассе, им, в принципе, все равно. Все это станет понятнее после выхода ВСУ на берег Азовского моря, когда будет перерезан сухопутный коридор из России в Крым.

Главред: А какие процессы может запустить в России освобождение Крыма?

Тарас Загородний: Процессы в России начались уже и без этого – все перевернул рейд Пригожина. Он запустил процесс делигитимации власти Путина. Потеря Крыма может стать колом, который будет забит в грудь Путина и его режима.

У меня есть подозрение, что движение в России может начаться даже не из-за освобождения украинской армией Крыма, а из-за освобождения Бахмута, который российская пропаганда представила, как второй Сталинград.

Когда Бахмут будет освобожден, в российской армии могут начаться новые поползновения, и там появится Пригожин-2 среди офицеров. И тогда новый путч, который точно будет в России, будет иметь гораздо более серьезные последствия для российской власти.

Нам это выгодно. Нам интересно превращение империалистической войны в гражданскую. Чем быстрее там это начнется, тем легче Украине будет отвоевывать свои территории, тем легче будет выдвигать свои условия на мирных переговорах, которые рано или поздно точно начнутся. Вопрос – в сроках и позиции Украины. Поэтому нас такой сценарий полностью устраивает.

Так что я не исключаю, что все эти процессы в России начнутся задолго до освобождения Крыма, и это очень хорошо.

Serzh: Какие события на фронте, помимо потери Бахмута, могут обрушить фронт и заставить оккупантов отступать?

Тарас Загородний: Как по мне, это могут сделать два события – освобождение украинской армией Бахмута (это самый вероятный сценарий) и выход ВСУ на берег Азовского моря. После этого даже самым заядлым оптимистам в РФ станет понятно, что война окончательно проиграна Россией, и с Путиным нужно что-то делать.

Наталья, Киев: Ваш прогноз – когда и чем может закончиться война?

Тарас Загородний: Сейчас никто в мире не скажет, чем закончится эта война. Никто. Сейчас это лотерея.

Вопрос в том, что Украина будет считать своей победой. Если мы считаем победой выход на границы 1991 года, тогда возникнет вопрос о том, что делать с Беларусью, которая нависает у нас на севере. Нам придется решать вопрос Беларуси, чтобы окончательно вытеснить Россию из европейской политики, потому что посредством Беларуси Москва может влиять на Европу.

Если мы исходим из того, что Россия должна развалиться, то это долгосрочная перспектива. Я пока не верю в развал России. В хаос и смуту в России верю, но предпосылок для полного развала РФ я пока не вижу.

Другой вариант, к которому нас часто склоняют наши партнеры – выход на линию 24 февраля 2022 год и начало переговоров с Россией. Готово ли украинское общество, и есть ли у него силы, чтобы бороться дальше? Это вопрос военного потенциала и внутренней устойчивости Украины. Есть ли у нас экономические и военные предпосылки, чтобы независимо от наших партнеров действовать? Проблема в том, что сейчас темп войны определяют США и наши партнеры. Если они будут настаивать на том, чтобы остановиться на линии 24 февраля, к сожалению, может так случиться, что все остановится как раз на этой линии с какими-то переговорами или перемириями.

Карпенко Г.: Насколько, по-вашему, прочна сегодня власть Путина, насколько он контролирует ситуацию? Что для него принципиально изменилось после странного мятежа Пригожина?

Тарас Загородний: Мятеж Пригожина был настоящим. Но, скорее всего, изначально задумывалось одно, а получилось совсем другое. Думаю, Пригожин не планировал захватывать власть в России. Вероятнее всего, он был настроен побузить, подождать, пока вагнеровцев окружат российские войска, после чего они бы сложили оружие, в результате чего и Пригожин, и ЧВК Вагнер с сохранением лица вышли бы из игры. Но ситуация в российской власти оказалась слишком катастрофической, и все настолько быстро рухнуло, что и сам Пригожин не ожидал.

Путин, конечно же, ослаблен, поскольку сбежал из Москвы. Для авторитарной власти это недопустимо. Путин должен был оставаться в Кремле и орать на камеры, что придет и всех "порежет на ремни", тогда бы он сохранил легитимность.

Но Путин убежал, и это вызвало множество вопросов у силовиков. Своей реакцией на бунт он заложил очень много точек раскола в среде силовиков. И наказать предателей, поддержавших вагнеровцев, Путин не может, поскольку их очень много, и, если начать их наказывать, это будет гражданская война в России. А не наказывать – это фактически поддержать бунтовщиков, а, соответственно, создать предпосылки для того, что и лояльные по отношению к Путину части теперь плохо будут реагировать на любые его попытки что-то организовать, снова пойти за ним не захотят.

Путин показал отсутствие жизнеспособности режима. Когда в 2020 году Лукашенко выходил перед президентским дворцом с автоматом, он показывал, что готов бороться за власть. Он показывал, что пахан на месте, и призывал силовиков идти за ним, обещая их отмазать. И за ним пошли.

А когда сбежал Путин, он показал, что пахан вполне может драпануть. А какой он тогда пахан в этой ситуации? Россияне и российские элиты готовы простить президенту все: алкоголизм, идиотизм, дурость, кровавость, но не слабость. А в этой ситуации Путин показал себя слабым.

Интересен тут еще один момент, и его заметили американцы – Путин пошел на переговоры. То есть вышло два батальона каких-то уголовников, и Путин сразу побежал с ними договариваться. Это значит, что есть пространство, чтобы дожимать Путина на переговорах, в том числе по Украине. То есть Путина можно вынудить пойти на почетную капитуляцию России.

Gf_43: О чем свидетельствует поведение Путина во время мятежа Пригожина – почему он предпочел бежать из Москвы до того, как вагнеровцы приблизились к городу? Почему Зеленский никуда не побежал, когда российские стояли под Киевом, а Путин испугался своего же повара?

Тарас Загородний: Присутствие лидера в критической ситуации очень важно. Зеленский продемонстрировал лидерские качества, оставшись после 24 февраля в Киеве. И это позволило сохранить централизованность управления и показало, что лидер на месте, а, соответственно, нужно бороться дальше. Это очень важный психологический фактор. Это позволило президенту реализовывать свой авторитет, чтобы руководить в том числе войсками.

А Путин – трус, не полководец. Он обычный "гэбист", которого учили не вести войска за собой, а действовать исподтишка, спецоперациями, драпануть, когда нужно, "разводить" других. Так он себя и ведет.

Это хорошо для Украины. Вот в Сети уже выступил против российского Генштаба и некий генерал Попов. А это уже серьезнее. Задумайтесь, что будет, если появятся генералы, настроенные против Путина, которые за собой поведут, например, Кантемировскую дивизию, находящуюся под Москвой?

Рейд Пригожина был интересен тем, что он показал всем схему: если сейчас пойти на Москву, то точно останешься в выигрыше – либо от тебя начнут откупаться, и ты заработаешь пару миллиардов долларов, либо ты получишь всю власть, деньги и влияние. Поэтому я уверен, что повторение пригожинского рейда просто неминуемо, вопрос лишь в сроках.

Tilda: Что вы думаете об отстранении от должности генерала Попова в РФ? Это раскол в российском минобороны? В России назревает новый бунт?

Тарас Загородний: Это отголоски конфликта, который был заложен при Пригожине. Кремль пытается купировать все эти личности и движения. Если помните, была партия "Родина", которую возглавлял Рогозин, и она объединяла весь крайне фашистский электорат. Вот только проблема в том, что Кремль может доиграться, и все эти люди могут выйти из-под контроля и решить вопрос с Путиным.

Это очень хорошо. Ведь чем больше движений в российской армии, чем больше там колебаний, тем лучше для Украины. Армия, которая находится в состоянии мятежа, как показывает практика, плохо воюет.

Nik: Как вы считаете, Пригожин теперь исчезнет с радаров, или он еще скажет свое слово и помотает нервы российскому минобороны и Путину?

Тарас Загородний: Пригожина никуда не дели. Ему вернули деньги, и он спокойно может находиться и в России. Потому что Пригожин – это все-таки человек системы. Скорее всего, он является одним из держателей "общака" кремлевцев на "черный день". Он контролирует вопросы, связанные с нелегальной добычей золота и многого другого. Поэтому он остался.

После освобождения Бахмута украинскими войсками Пригожин может заявить, мол, "а я же вам говорил, что это мы тогда взяли Бахмут, но как только мы ушли, Шойгу и Герасимов все провалили". Я не исключаю, что он снова появится.

Пригожин в широком понимании, как явление, в России будет масштабироваться. Может быть, это будет уже не лично Пригожин, а кто-то другой. Но это хорошо. Пригожин показал схему, как нужно захватывать власть в России. В этом его главное преимущество.

Безусловно, от Пригожина могут избавиться, но это ни коим образом не решит проблемы российской власти.

Главред: А что в России более вероятно на сегодняшний день – гражданская война или дворцовый переворот?

Тарас Загородний: Это могут быть взаимосвязанные вещи – сначала дворцовый переворот, потом гражданская война, а точнее бунт.

Точно будет третья чеченская война, в этом можно даже не сомневаться. Потому что все силовики России едины в мнении, что Кадырова нужно убирать за то, что он, как они говорят, "украл победу" во Второй чеченской войне. А это может стать катаклизмом, который способен потянуть за собой другие войны.

В России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой в России, что очень хорошо для нас.

Rika: Есть ли уже сейчас признаки того, что царю ищут замену? Кто может стать преемником Путина? И насколько возможные варианты безопасны для Украины?

Тарас Загородний: Украине интересны любые варианты смены власти в России и отхода Путина. Потому что даже если в России к власти придет какой-то сумасшедший имперец, он не сможет быстро собрать всю вертикаль власти, а потому будет нелегитимным. Пока в России будут заниматься переформатированием, они будут вынуждены выйти из войны с Украиной. И тогда у нас появится окно возможностей в 3-5 лет для решения всех своих вопросов.

При любом руководителе России для Украины будут сохраняться риски, поскольку реваншистские настроения в РФ никуда не денутся. Мы просто должны быть к этому готовы: наша армия должна быть хорошо подготовлена, нужно успеть вступить в НАТО и т.д.

Предположим, к власти в России придет условный Навальный и начнет бороться с коррупцией, идти на поводу у Запада. Но это значит, что он сможет построить хорошую армию в РФ, как, например, у Эрдогана. Если у власти окажется какой-то сумасшедший имперец, он тоже будет бороться с коррупцией и пытаться выстраивать амию так, как нужно.

Это все риски для нас. Потому к этому времени у нас должно быть собственное военное производство, тысяча своих ракет в год, должна быть куча возможностей защищать себя, дабы мы не зависели от того, что там думают в России, кто там приходит к власти и т.д.

Pavel: Почему задержали Суровикина? Что может происходить в российской военной верхушке? Особенно странно это выглядит на фоне того, что Пригожин, который устраивал мятеж, гуляет, а Суровикина задержали.

Тарас Загородний: Не имеет значение, находится ли Суровикин под арестом, потому что уровень предательства в российской армии был настолько огромен, что посадить придется около 100 тысяч человек. Если вы посмотрите видео Пригожина в Ростове, когда он захватил штаб, обратите внимание, с кем он разговаривает на лавочке. Он же разговаривал с заместителем Шойгу Евкуровым, бывшим главой Чечни. Евкуров посажен? Нет. А было ли предательством с его стороны сидеть на лавочке с Пригожиным?

Так что Суровикин – это, на самом деле, незначительный эпизод, поскольку количество предателей, которые поддержали Пригожина, такое огромное, что Путин не знает, что с этим делать. Это гораздо более важная точка раскола, чем то, находится Суровикин под арестом или нет.

Анатолий: Что похоронит Путина и его режим?

Тарас Загородний: Пока это сложный вопрос. Трещины в режиме пошли. Катализатором могут послужить разные моменты, например, освобождение Бахмута или выход украинской армии на Азовское побережье.

Но то, что проблемы будут, это точно. Почему я так уверен? Путч в 1991 году был в августе. Да, Горбачев тогда отбился, но через три месяца он потерял власть. Примерно в таких же сроках и будут какие-то сюрпризы для Путина.

Ingrid: В Украине много кто говорит, что эта война закончится только в одном случае – если развалится Россия. Есть ли на самом деле такая зависимость? И насколько вероятно, что РФ повторит судьбу СССР?

Тарас Загородний: Нет, это неправда. Прежде всего, развала России не хотят США и Китай. Единственная страна в Европе, которая хочет развала России, – это Великобритания, потому что тогда она сможет вернуться в большую игру. Поэтому я пока сомневаюсь в том, что Россия распадется.

Но в хорошую гражданскую войну в России я верю. Также вероятно и то, что от РФ отпадут Чечня и Дагестан, а также Тыва. Но сам костяк, скорее всего, сохранится.

Война закончится, когда случится смена власти в России, и Путин отойдет от управления государством, то есть когда российская элита погрязнет в своих разборках, и ей будет не до Украины. У нас будет время для передышки, для переформатирования собственного государства, для окончания войны и освобождения всех территорий.

В то, что Россия развалится, как развалился Советский Союз, я не верю.

Во-первых, Россия – это не Советский Союз, а совершенно другая страна. 80% россиян признают себя русскими, то есть это моноэтническая страна. Это очень важный момент.

Во-вторых, Советский Союз не развалился сам – его разваливала Россия. Разваливал Ельцин в борьбе против Горбачева, чтобы получить власть. То есть инициатива была в Москве, а не где-то в регионах. Это тоже очень важный момент.

В-третьих, в Советском Союзе были национальные республики, где были национальные элиты, готовые перехватить независимость. В той же Украине были все признаки государственности: свой парламент, Кабинет министров, какая-никакая элита. Так же было и в других регионах. Тогда как в России сейчас многие национальные республики являются республиками только на бумаге. Многие из них давно ассимилированы. Пассионарные элиты я вижу только в Чечне, Дагестане и, возможно, Тыве.

Кроме того, РФ – не СССР, потому что в Советском Союзе не было рыночной экономики, а в России она есть. Какая-никакая, но она есть, она более адаптивная, поэтому россияне не будут умирать с голоду. Да, будут меньше есть, да, будут не так хорошо жить, как до начала войны, и таких бытовых проблем, как были в Союзе, не будет. Да и сельское хозяйство РФ в значительно лучшей форме, чем при Союзе.

А главное – у Советского Союза в свое время исчерпался идеологический ресурс, не было понятно, зачем существовала страна. Народ, как шутили в Союзе, делал вид, что работает, а власть делала вид, что платит деньги. Никто уже не верил власти, это было неинтересно. У России же какая-никакая идеология есть. В России многие верят в то, что говорят. Они строят такой себе "православный Талибан", и это работает.

Поэтому я бы не делал ставку на развал России, а играл бы на гражданскую войну в РФ.

Потап: Дайте, пожалуйста, свой прогноз о развитии ситуации, если цели контрнаступления не будут достигнуты.

Тарас Загородний: Это очень широкий вопрос. А что считать целями?

Я считаю, что хорошие переговорные позиции для Украины будут созданы после выхода на Азовское побережье. Нас к этому будет склонять Запад. Но мы должны понимать, что все зависит от нас. Чем более независимыми мы будем, с точки зрения собственного вооружения, тем легче нам будет отвоевать всю территорию. Пока мы зависим от Запада по экономике, оружию и другим вещам, к сожалению, возможны разные варианты. Нас могут склонять к различным форматам переговоров с Россией, потому что западным странам это удобно.

Юрий: Просматривая российские сайты и читая российских военкоров, во многих случаях просматривается некая просьба немного потерпеть. Они объясняют населению свою просьбу потерпеть тем, что в Украине просто заканчиваются люди, которые могут пойти в войско. Видите ли вы в этом проблему для сил обороны Украины?

Тарас Загородний: Залужный понимает, что демографические потенциалы России и Украины несопоставимы, потому мы воюем очень ограничено, чтобы не создавать перекосы. Поэтому я думаю, что российские военкоры преувеличивают.

Украина очень грамотно использует западное вооружение. К тому же главная идеология западной техники – сохранять жизни людей. Да, сама техника уничтожается, но люди остаются живы. Потому я верю в то, что Залужный понимает, что делает, не идет в бой с шашкой наголо, как любят россияне, и решает вопросы в рамках тех ресурсов, которые у нас есть.