Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать Украине

Зеленский оценил влияние войны вокруг Ирана на поставки вооружения Украине и на ход мирных переговоров, которые должны были состояться в Абу-Даби.

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - что изменится для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на переговоры с РФ

Как повлияет война в Иране на поставки оружия Украине

Какой сигнал Трамп послал Путину

2 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с украинскими журналистами, подытожив последние события в мире, в частности операцию США и Израиля против Ирана и ее влияние на войну РФ против Украины и на мирные переговоры.

Главред собрал основные заявления Зеленского в рамках сессии ответов на вопросы.

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за активных боевых действий в регионе Ближнего Востока вопрос предварительно запланированных переговоров с РФ, которые должны были состояться ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби, пока остается нерешенным.

"Пока что из-за этих боевых действий на сегодняшний день мы не можем подтвердить, что встреча состоится именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу, и встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - указал он.

Где может состояться новый раунд переговоров с РФ

Зеленский также подчеркнул, что переговоры могут состояться не только в Абу-Даби.

"Если будут сложности в Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария, площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок для встречи, ждем ответа от партнеров", - сказал он.

Иранская ракета Fath-360 / Главред - инфографика

Какова роль Китая в прекращении войны

Отвечая на вопрос о том, предлагал ли Китай Украине официально или неофициально выступить посредником в переговорах по урегулированию войны с Россией и возможно ли расширение мирного формата с участием Пекина, Владимир Зеленский отметил, что недавно имел содержательную беседу с канцлером Фридрихом Мерцом. Для него были важны детали визита канцлера в Китай, во время которого тот снова поднимал украинский вопрос в диалоге с китайским лидером. После этого глава государства поручил украинским дипломатам поддерживать контакт с китайской стороной.

"Для нас важно привлечь их не к войне, а именно к прекращению войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, что касается поставок некоторых видов оружия, двойного использования вещей, на все это может повлиять лидер Китая", - отметил он.

Президент добавил, что участие Китая в мирном процессе было бы для Украины положительным фактором, однако пока реальной вовлеченности Пекина в переговоры Киев не наблюдает.

Позиция Китая по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Как повлияет война в Иране на поставки оружия Украине

Говоря о возможном влиянии войны в Иране на поставки оружия Украине, Владимир Зеленский отметил, что пока признаков такого влияния нет. Объемы помощи, на которые рассчитывает Киев, пока не сократились, однако прошло еще мало времени, поэтому делать окончательные выводы рано. В то же время он подчеркнул, что в случае затяжных боевых действий на Ближнем Востоке это неизбежно отразится на поставках вооружения.

"Но мы будем делать все, чтобы не было остановлено финансирование наше отечественное. Сегодня мы работаем именно над тем, чтобы 90 миллиардов не были заблокированы. Вы знаете, что венгры этим занимаются, но мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос, - указал глава государства.

Комментируя, может ли ситуация вокруг Ирана повлиять на инициативу PURL по закупке американского оружия, в частности дефицитных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, президент подчеркнул, что этот вопрос вызывает беспокойство. Украина находится в постоянном контакте с партнерами, и эту тему он обсуждал с канцлером Германии.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, пока ни от США, ни от европейских союзников сигналов о возможных изменениях не поступало, и все осознают, что соответствующее вооружение является критически важным для защиты жизни украинцев.

"Пока программа PURL работает, я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров, пока все идет как шло. Но безусловно, мы сами понимаем, что долгая война, если она будет долгой, интенсивность боевых действий будет влиять на количество ПВО для нас", - указал он.

Какой сигнал Трамп послал Путину

Зеленский отметил, что российский диктатор и военный преступник Путин на фоне событий в Иране четко показал, каким он является "союзником". Кроме того, президент Украины напомнил о бегстве сирийского диктатора Асада и неспособности страны-агрессора России помочь спасти его режим.

"Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники ничтожны. Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, они все находятся в Украине. Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - сказал он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Скриншот

Пойдет ли Украина на обмен территориями

Комментируя возможность обмена не захваченных Россией территорий Донбасса на оккупированные участки Сумщины и Харьковщины, Владимир Зеленский подчеркнул, что такие территории нельзя сравнивать. По его словам, приграничные районы сложно удерживать, и российская сторона осознает, что не сможет долго контролировать эти земли, ведь со временем украинские силы их освободят.

"Поэтому это не подарок. А Донбасс, восток нашего государства, они понимают, ради чего. Для них это цель. Цели, в принципе, они не меняли, можно сказать, немного их аппетит уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем", - утверждает гарант украинской Конституции.

Россия готовит новые обстрелы Украины – что станет целью

Президент также предупредил, что Россия готовит новую волну атак, сосредоточенных на инфраструктуре, логистике и системах водоснабжения, пытаясь создать Украине проблемы именно с доступом к воде.

"Общины должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы, со своей стороны, должны получать больше ракет для противовоздушной обороны", - предупредил он.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что будет, если РФ выйдет из переговорного процесса

Говоря о возможном выходе России из переговорного процесса, Зеленский подчеркнул, что его позиция относительно территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной. Он отметил, что переговоры ведутся для достижения результата, и хотя любая из сторон теоретически может прекратить участие в них, сам смысл диалога заключается в совместном поиске решения.

"Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", - заключает он.

Будут ли украинцы привлечены к противодействию иранским дронам в Персидском заливе

Что касается заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможном привлечении украинских специалистов к противодействию иранским дронам в Персидском заливе, Зеленский сообщил, что не получал никаких официальных обращений ни от Лондона, ни от других партнеров или представителей региона.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

В то же время он отметил, что Украина имеет значительный опыт в сфере применения дронов и противовоздушной обороны и готова делиться этими наработками с союзниками, которые уже посещают страну для обмена опытом.

"Вы прекрасно знаете, что в начале этой войны мы отправляли наших ребят, наших военных в ближние страны, в наши страны, где у нас добрососедские отношения, страны-партнеры. Они учились и в Германии, и в Великобритании, и в США. И поэтому сегодня, когда к нам обращаются именно эти страны, страны, которые являются нашими партнерами, и мы открыты к... тому, чтобы делиться и нашим опытом, и технологиями, и т.д. А так, если честно, мой приоритет, он понятен. Сегодня утром у меня был селектор, и мы снова обсуждали, как нам лучше защищать Харьков, Сумы, Полтаву, Днепр, Кривой Рог, Киев. У нас много разных вызовов. Я знаю, чем мне заниматься, и какой у меня, как у президента Украины, приоритет", - резюмирует он.

Почему атака США на Иран может усилить позиции РФ в Украине

Удар США и Израиля по Ирану, вероятно, не окажет существенного влияния на возможности России продолжать войну против Украины, а при определенных обстоятельствах даже может сыграть на руку Кремлю. Такую оценку в интервью Радио Свобода озвучила берлинский аналитик и эксперт по российско-иранским отношениям Ханна Нотте.

Она отметила, что этот конфликт нанес репутационный удар по России на международной арене, однако в случае втягивания США в длительное противостояние на Ближнем Востоке внимание и давление Запада в отношении войны в Украине могут ослабнуть.

Эксперт также подчеркнула, что на нынешнем этапе способность России вести боевые действия против Украины не зависит критически от поддержки Ирана.

"Я думаю, что они все еще сотрудничали над некоторыми новыми разработками беспилотников... но в целом возможность выпускать большое количество усовершенствованных "Шахедов" - больше не зависит от иранской поддержки, поэтому я не думаю, что война России против Украины будет существенно нарушена тем, что происходит с Ираном", - указала она.

Шахед / Инфографика: Главред

В то же время дальнейшее развитие партнерства между Москвой и Тегераном будет определяться тем, насколько Иран ослабнет в результате войны и кто в дальнейшем будет контролировать власть в стране.

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

