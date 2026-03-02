'Будем бороться за жизнь каждого': Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

Министр обороны Украины представил стратегический план подготовки Сил обороны к весеннему периоду.

https://glavred.info/war/budem-borotsya-za-zhizn-kazhdogo-fedorov-obyavil-o-bolshih-izmeneniyah-v-vsu-10745288.html Ссылка скопирована

Федоров анонсировал радикальные изменения в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital, 61 ОМБр

Ключевые тезисы Федорова:

Бригады ВСУ получат ежемесячное обеспечение дронами, Starlink и пикапами

Запускается аудит потерь и автоматизация потребностей

Готовится украинская ИИ-альтернатива китайским дронам

Минобороны подготовило пакет системных решений для усиления обороны и подготовки к весне. Изменения коснутся технологического обеспечения в ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Министр обороны на прошлой неделе несколько дней работал на запорожском, днепропетровском и харьковском направлениях. Во время поездки Федоров встретился с командирами корпусов и группировок, комбригами и руководителями военных администраций.

видео дня

"Провели совещания с ОК "Юг", командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым и командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди (Мадяром). Работали непосредственно с механизированными, десантно-штурмовыми бригадами и подразделениями ПВО. Цель — синхронизировать решения для усиления обороны и системно подготовиться к весне", - рассказал Федоров.

Среди ключевых приоритетов министр выделил усиление тактической и оперативной глубины, масштабирование беспилотников, защиту логистики, доукомплектование бригад, развертывание дополнительных групп ПВО, развитие фортификаций и развитие радарного поля и РЭБ.

"Занимаемся всеми вопросами. По поручению президента уже работаем над конкретными решениями", - подчеркнул министр обороны.

Базовый минимум дронов для бригад

Отныне подразделения будут иметь гарантированное ежемесячное обеспечение FPV-дронами, разведчиками и бомбардировщиками. Это будет постоянный ресурс (в дополнение к госзакупкам и волонтерским сборам), что позволит командирам планировать оборону заранее. Также армию централизованно будут обеспечивать Starlink и пикапами.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Аудит потерь

Отдельно стартует аудит потерь на поле боя. Аудит должен выявить управленческие ошибки и помочь принять решения для сохранения жизни бойцов.

"Человеческий капитал - высшая ценность. Мы будем бороться за жизнь каждого воина", - заявил Федоров.

Автоматизация потребностей

Ведомство отказывается от субъективного формирования запросов. Новая автоматическая модель будет базироваться на реальных данных с фронта, чтобы исключить неэффективные решения.

Новый план закупки БПЛА

Федоров также сообщил, что уже пересмотрены годовые целевые показатели обеспечения дронами и сформирован план закупок.

"Перехватчиков, FPV и дронов на оптоволокне, крыльев-разведчиков, ударных дронов на оперативную глубину, необходимых средств будет больше. Уже законтрактован первый квартал: впервые потребность сформирована на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Скоро результат закупок станет ощутимым на фронте", - рассказал министр.

Масштабирование наземных роботов

Министр обороны пообещал, что в этом году количество роботизированных комплексов возрастет в разы. Основная задача - перевести логистику на роботов, чтобы минимизировать риски для личного состава при подвозе БК и эвакуации.

ИИ-аналог "Мавика"

Кроме этого, Федоров заявил, что Украина готовит собственную альтернативу популярным китайским дронам. Решения с использованием искусственного интеллекта уже проходят тестирование и вскоре будут масштабированы на фронте.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что скоро мобилизованные смогут подписывать контракты с четкими сроками службы. Программа базируется на успешном тестировании "Контракт 18-24" для молодежи.

Ранее, как сообщал Главред, Минобороны автоматизировало продление отсрочек от мобилизации через приложение "Резерв+", 90% случаев теперь обрабатываются без бумажных процедур и посещения ТЦК. Министр Федоров заявил, что продолжается комплексная реформа мобилизации.

Кроме этого, президент Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу. Это возможно при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС.

Читайте также:

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред