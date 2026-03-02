"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

Глава Белого дома допустил возможное участие Саудовской Аравии в ударах по Ирану.

Трамп оценил продолжительность боевых действий в Иране / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Трамп оценивает боевые действия в Иране продолжительностью до 4 недель

Подтверждена гибель трех американских военных

Саудовская Аравия может присоединиться к ударам по Ирану

Президент США Дональд Трамп предположил, что боевые действия в Иране могут длиться около четырех недель, сообщает The Daily Mail. По его словам, учитывая размеры страны, весь процесс "займет четыре недели или меньше".

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предположили, что это займет около четырех недель", — отметил Трамп.

Результаты ударов и масштабы операции

Он добавил, что результаты ударов, нанесенных до этого момента, его не удивили.

"Нет, я думаю, все идет по плану. Кроме того, мы уничтожили все их руководство — гораздо больше, чем ожидали. Похоже, 48 человек", — подчеркнул президент.

Трамп также не исключил, что Саудовская Аравия может нанести удар по Ирану после того, как сама стала мишенью. "Они воюют, они тоже воюют", — отметил глава Белого дома.

В то же время президент подтвердил гибель трех американских военных. Их имена пока не обнародованы.

"Это замечательные люди. К сожалению, мы ожидаем, что такое может случиться — и это может повторяться", — сказал Трамп, отметив, что эти три жертвы стали первыми за его второй срок.

Возможность переговоров с Ираном

Президент США добавил, что остается открытым для переговоров с Ираном, однако не уточнил, состоятся ли они в ближайшее время.

"Не знаю. Они хотят говорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой", — отметил Трамп.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Возможные конфликты в мире — прогноз

Ранее Главред со ссылкой на Politico сообщал, что в ближайшие годы в мире могут начаться пять новых войн. Потенциальными участниками этих конфликтов станут Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия. Все эти войны будут иметь серьезные последствия для США как в военной, так и в экономической и геополитической сферах.

Наиболее вероятна и быстрая эскалация возможна между Индией и Пакистаном. Однако самым опасным потенциальным конфликтом аналитики называют войну между Китаем и Тайванем, которая может иметь глобальные последствия.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Кроме того, в Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы. Уже известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Об этом сообщает Министерство обороны ОАЭ.

Также Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

