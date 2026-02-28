Укр
Читать на украинском
Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известно

Мария Николишин
28 февраля 2026, 09:27
Израиль также объявил чрезвычайное положение из-за ожидания ответных действий со стороны Ирана.
Израиль атаковал Иран / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Израиль нанес превентивный удар по Ирану
  • В Тегеране уже прогремело несколько мощных взрывов
  • США участвовали в утренних ударах по Ирану

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает CNN.

Утром министр анонсировал "начало превентивных ударов" по Ирану. Новую атаку он назвал средством "для устранения угроз".

Известно, что первые взрывы в Тегеране произошли через несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара". Иранское государственное телевидение сообщило, что взрывов было несколько. Впоследствии произошла вторая волна авиаударов Израиля.

Совместная операция Израиля и США

Издание The Times of Israel заявило, что удары по Ирану, которые произошли, являются совместной операцией Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Американский чиновник сообщил, что США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем.

Цели ударов по Ирану

В то же время источники The New York Times утверждают, что на этот раз атака должна быть значительно более масштабной, чем американские удары по Ирану в июне 2025 года.

Также, по словам источника NYT, речь идет о "десятках ударов", которые по Ирану наносит американская авиация.

Как сообщают собеседники издания, в фокусе ударов - "военная машина Ирана".

Израиль объявил чрезвычайное положение

В то же время правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожидания ответных действий Ирана, сообщает Sky News.

Людей просят находиться в районах "вблизи укрытий". Страна закрыла воздушное пространство.

"Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении государства Израиль", - говорится в сообщении.

Также армия обороны Израиля объявила о "запрете на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места".

Удар Израиля по Ирану - видео:

Напомним, как сообщал Главред, 27 февраля адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

14 января Соединенные Штаты выводили часть персонала с баз на Ближнем Востоке. Израильский чиновник также заявил, что, судя по всему, Трамп принял решение о вмешательстве, хотя его масштабы и сроки еще не определены.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

