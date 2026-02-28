Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известно

Израиль также объявил чрезвычайное положение из-за ожидания ответных действий со стороны Ирана.

Израиль атаковал Иран / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Израиль нанес превентивный удар по Ирану

В Тегеране уже прогремело несколько мощных взрывов

США участвовали в утренних ударах по Ирану

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает CNN.

Утром министр анонсировал "начало превентивных ударов" по Ирану. Новую атаку он назвал средством "для устранения угроз".

Известно, что первые взрывы в Тегеране произошли через несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара". Иранское государственное телевидение сообщило, что взрывов было несколько. Впоследствии произошла вторая волна авиаударов Израиля.

Совместная операция Израиля и США

Издание The Times of Israel заявило, что удары по Ирану, которые произошли, являются совместной операцией Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Американский чиновник сообщил, что США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем.

Цели ударов по Ирану

В то же время источники The New York Times утверждают, что на этот раз атака должна быть значительно более масштабной, чем американские удары по Ирану в июне 2025 года.

Также, по словам источника NYT, речь идет о "десятках ударов", которые по Ирану наносит американская авиация.

Как сообщают собеседники издания, в фокусе ударов - "военная машина Ирана".

Израиль объявил чрезвычайное положение

В то же время правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожидания ответных действий Ирана, сообщает Sky News.

Людей просят находиться в районах "вблизи укрытий". Страна закрыла воздушное пространство.

"Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении государства Израиль", - говорится в сообщении.

Также армия обороны Израиля объявила о "запрете на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места".

Удар Израиля по Ирану - видео:

Напомним, как сообщал Главред, 27 февраля адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

14 января Соединенные Штаты выводили часть персонала с баз на Ближнем Востоке. Израильский чиновник также заявил, что, судя по всему, Трамп принял решение о вмешательстве, хотя его масштабы и сроки еще не определены.

