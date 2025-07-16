Израиль ударил по Министерству обороны Сирии в Дамаске - первые подробности

Сирию предупредили, что удары не прекратятся, пока не будет выполнено условие Израиля.

https://glavred.info/world/izrail-udaril-po-genshtabu-sirii-i-prezidentskomu-dvorcu-pervye-podrobnosti-10681910.html Ссылка скопирована

Армия обороны Израиля заявила, что готова к разным сценариям / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Израиль ударил по МО Сирии

В Минобороны предупредили, что будут бить по Сирии до выхода войск из Сувейды

В среду, 16 июля, израильские военные заявили о нанесении удара по входу в сирийское министерство обороны в Дамаске. Таким образом страна усилила атаки на возглавляемую исламистами власть, якобы с целью защиты друзской общины - меньшинства, которую еврейское государство обязалось защищать.

Как пишет Reuters, это уже третий день подряд, когда Израиль наносит удары по Сирии. Источники в службе безопасности из министерства обороны сообщили изданию о минимум двух ударах беспилотников по зданию.

видео дня

"Государственное телевидение сообщило, что в результате израильского удара были ранены двое мирных жителей. Израильские военные заявили, что они "поразили входные ворота комплекса военной штаб-квартиры сирийского режима" в Дамаске и что они продолжают следить за развитием событий и предпринимаемых дел сообщении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также распространил в соцсети X видео с эфира сирийского телевидения и подчеркнул, что удары продолжатся до тех пор, пока сирийская армия не выйдет из Сувейды.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео удара по Сирии:

Заметим, как пишет CNN, накануне удара Израиля сирийские войска вошли в Ас-Сувейды - города, который является оплотом друзской общины на юге страны. После жестких столкновений стало известно о по меньшей мере 30 погибших и десятках раненых. Потому Израиль и решил вмешаться.

Ситуация в Сирии – последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что США поделились с новыми властями Сирии секретными данными разведки. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство".

Ранее Министерство обороны Великобритании фиксировало перемещение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, перевозивших использовавшиеся в Сирии боеприпасы.

Накануне Москва потеряла надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей влиять на Ближнем Востоке и в Африке, потому что переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред