РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

Будущее российского присутствия в Сирии пока что неясно.

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Россия выводит сотни солдат из Дамаска / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Сколько своих солдат РФ вывела из Сирии

Какая судьба ждет авиабазу Хмеймим

После переговоров с новым руководством Сирии Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии. Судьба российского присутствия в Сирии пока что неясна.

Как пишет Financial Times со ссылкой на члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" Камала Лабабиди, на этой неделе российские военные посланники встретились с представителями организации, чтобы договориться о безопасном проходе конвоя.

видео дня

Отмечается, что российские солдаты были размещены в штаб-квартире Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы. Кроме того, российские солдаты, дислоцированные в посольстве в Дамаске, также покинули страну в течение прошлой недели.

Россияне покинули Дамаск в колонне наземным транспортом до московской авиабазы Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат обратно в Россию.

На видео, предоставленном СМИ, видно, как колонна из почти 100 единиц военной техники покидает район Дамаска, включая бронемашины, тракторы, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и другие.

По данным FT, будущее российского присутствия в Сирии неясно. Кремль предоставил войска для поддержки сирийского диктатора Башара Асада, но уход из Дамаска является признаком того, что она сворачивает свое присутствие.

Что будет с посольством РФ в Сирии

Закрытие посольства России не планируется. Однако, по словам, Лабабиди, российский чиновник сообщил ему о сокращении дипломатической активности.

По словам источников, несколько известных сирийских семей, близких к режиму Асада, также скрываются в российском посольстве в Дамаске под защитой Москвы.

Что будет с российскими базами в Сирии

Россия пока не эвакуирует авиабазу Хмеймим, а скорее отзывает персонал с других баз, расположенных там, сказал Лабабиди.

Издание отмечает, что потеря авиабазы Хмеймим и военно-морской базы России в Тартусе стала бы стратегической проблемой для РФ, которая использует их как логистические центры для своей деятельности в Средиземноморье и Африке.

Аналитики предполагают, что в обмен на сохранение этих баз Россия может предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку.

Что происходит в Сирии - главное

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Как сообщили в ГУР Украины, российские военные задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники в Сирии.

Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.

Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.

Бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг в интервью CNN заявил, что свержение режима Асада приведет к потере Россией ее военных баз в Сирии. Это значительно уменьшит ее влияние в Средиземноморском регионе и ограничит возможности осуществлять геополитическое давление.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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