Новая конституция и выборы: эксперт рассказал о ближайшем будущем Сирии

По мнению Илии Кусы, потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления Сирии.

https://glavred.info/world/novaya-konstituciya-i-vybory-ekspert-rasskazal-o-blizhayshem-budushchem-sirii-10621619.html Ссылка скопирована

Илия Куса рассказал о возможном будущем Сирии / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Коротко:

Переходный период в Сирии

Реорганизация армии и создание новых структур

Будущее Сирии многовариантно. В стране во время переходного периода будет принята новая конституция, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти. Такое мнение в интервью Главреду высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Есть множество вариантов. Скорее всего, сначала будет переходный период, в ходе которого сформируют временные органы власти. Затем начнутся дискуссии по проекту новой конституции, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти и проведения выборов.Вероятно, в этот период будет происходить реорганизация армии и создание новых структур", - сказал Куса.

Также, по его мнению, потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления страны, учитывая противоречия между различными общинами.

"В зависимости от того, какими будут ответы на все эти вопросы на разных этапах, могут быть и разные сценарии: от постепенного транзиту к стабильному правительству до фрагментации страны по ливийскому сценарию", - добавил эксперт.

Смотрите видео – интервью Илии Кусы Главреду:

Что происходит в Сирии - последние новости

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.

Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.

Временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года.

Читайте также:

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред