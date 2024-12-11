Новая конституция и выборы: эксперт рассказал о ближайшем будущем Сирии

Коротко:
- Переходный период в Сирии
- Реорганизация армии и создание новых структур
Будущее Сирии многовариантно. В стране во время переходного периода будет принята новая конституция, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти. Такое мнение в интервью Главреду высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.
"Есть множество вариантов. Скорее всего, сначала будет переходный период, в ходе которого сформируют временные органы власти. Затем начнутся дискуссии по проекту новой конституции, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти и проведения выборов.Вероятно, в этот период будет происходить реорганизация армии и создание новых структур", - сказал Куса.
Также, по его мнению, потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления страны, учитывая противоречия между различными общинами.
"В зависимости от того, какими будут ответы на все эти вопросы на разных этапах, могут быть и разные сценарии: от постепенного транзиту к стабильному правительству до фрагментации страны по ливийскому сценарию", - добавил эксперт.
Смотрите видео – интервью Илии Кусы Главреду:
Что происходит в Сирии - последние новости
Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.
Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.
Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.
Временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года.
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Кто такой Илия Куса
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".
По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.
Владеет английским и арабским языками.
Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.
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