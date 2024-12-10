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Россия получила удар по репутации и потеряла силу в Средиземноморье - Куса

Анастасия Заремба
10 декабря 2024, 10:12
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Потеря доступа к последним военно-морским базам в Сирии лишит их возможности России проецировать силу в Средиземном море вдолгую, считает Илия Куса.
Путин, Асад, Сирия
Бегство Башара Асада из Сирии нанесло репутационный удар по Кремлю - Илия Куса / Коллаж Главред

8 декабря оппозиция свергла режим Башара Асада в Сирии, который руководил страной 52 года. Повстанцы объявили о захвате Дамаска, а генеральный штаб Сирии призвал войска сложить оружие, фактически признав поражение. Сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Россию и получил там политическое убежище по решению Владимира Путина.

Вместе с побегом Асада, падение прежнего режима, который поддерживала Российская Федерация, нанес репутационный удар по Кремлю и в то же время усилил Турцию.

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал, какими последствиями грозит ситуация в Сирии России и Украине.

Кто, по вашему мнению, является основным выгодополучателем в нынешних обстоятельствах? Можно ли говорить, что Турция играет ключевую роль и почему реакция США и стран Европы оказалась настолько сдержанной?

Краткосрочные преимущества получают Турция, Израиль и Катар, которые сделали ставку на определенные группировки, имеющие тесные связи в регионе, и могут решить свои задачи в ближайшее время, пользуясь вакуумом власти.

Что касается дальнейших перспектив Сирии, все будет зависеть от того, что будет дальше с Сирией, кем будет сформирована власть и какой она будет.

А какой она может быть?

Есть множество вариантов. Скорее всего, сначала будет переходный период, в ходе которого сформируют временные органы власти. Затем начнутся дискуссии по проекту новой конституции, которая после референдума станет основой для создания новых органов власти и проведения выборов.

Вероятно, в этот период будет происходить реорганизация армии и создание новых структур. Также потребуется обсуждение устройства административно-территориального деления страны, учитывая противоречия между различными общинами. В зависимости от того, какими будут ответы на все эти вопросы на разных этапах, могут быть и разные сценарии: от постепенного транзиту к стабильному правительству до фрагментации страны по ливийскому сценарию.

Смотрите интервью Илии Кусы Главреду о последствиях ситуации в Сирии:

Если говорить о выгодополучателях, которых вы назвали, то в чем конкретно их выгода? Израиль, например, и вовсе занял часть Голанских высот.

Выгода Турции состоит в том, что сейчас они являются главными доминантными политическими и военно-политическими силами в Сирии, которые могут прямо влиять на формирование новой власти в Дамаске. Кроме того, они получают возможность усилить свои позиции и решить вопрос сирийских курдов.

Особенно если Соединённые Штаты как сейчас будут оставаться в стороне и не будут ничего делать. Выгода Катара в том, что благодаря связям с правительственными группировками и политической оппозицией за рубежом, что позволяет оказывать влияние на процесс формирования власти в Сирии, в том числе в координации с Турцией.

Что касается Израиля, его выгода заключается в возможности решить несколько задач в краткосрочной перспективе. Во-первых, это отсечение юга Ливана от Сирии для пресечения контрабандных потоков Хезболлы, несмотря на то, что Иран. Во-вторых, расширение контроля над Голанскими высотами, которые согласно международному праву являются частью Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году. Сейчас Израиль захватил буферную зону, которая была создана в 1974 году, тем самым нарушив договор в одностороннем порядке. Кроме того, Израиль зашел на территорию остальной Сирии за пределами буферной зоны и, вероятно, собираются укрепить свой суверенитет над Голанскими высотами и создать буферную подальше от своих границ уже на территории Сирии.

В-третьих, пользуясь тем, что власти в Сирии нет, и никто не защищает страну, Израиль также стремится доуничтожить военный потенциал и арсеналы Сирии, чтобы в случае формирования новой власти, несогласной с Израилем, эти ресурсы не представляли угрозу. Всё это представляет собой тактические преимущества для Израиля и его союзников.

Что касается остальных игроков, их роль будет зависеть от того, кто придёт к власти в Сирии и насколько стабильной окажется новая система управления.

А момент, когда это произошло – был ли он случайным? Или же действительно Турция решила воспользоваться моментом передачи власти в США?

На мой взгляд, наступление боевиков на Алеппо было спланировано и скоординировано Турцией, чтобы воспользоваться моментом ослабления Ирана и России и их отвлечением. Однако всё, что происходило дальше, вплоть до захвата Дамаска, оказалось непредсказуемым. Никто не ожидал, что всё произойдёт так быстро, и я думаю, это стало неожиданностью для всех, включая Турцию.

Изначально план состоял в том, чтобы надавить на Россию и Иран через разморозку боевыхдействий, но в итоге произошло так, что власть в Сирии неожиданно рухнула, и все оказались вынуждены очень быстро адаптироваться к новой политической реальности, к которой, на мой взгляд, никто готовился.

Кстати, как на это могут отреагировать Штаты? Мы сейчас видим, что их ВВС наносят авиаудары. Насколько серьезен их интерес в Сирии?

В контексте Сирии основным фактором была необходимость сдерживания Ирана и России. Однако сейчас, после смены власти, их влияние (особенно Ирана) будет уменьшено, а потому нахождение американских войск в Сирии становится всё менее обоснованным.

Ранее вопросы о целесообразности их присутствия уже поднимались, а сейчас, учитывая желание Трампа вывести войска, текущие события дают ему дополнительный аргумент в пользу этого решения.

Фактически, если Трампа не убедят в необходимости оставить войска для поддержки курдов как противовес усиливающимся позициям Турции, миссия американских войск в Сирии может быть завершена.

Если говорить непосредственно о роли России и последствиях для нее, то мы видим, что РФ, вероятно, пытается договориться с Турцией о выводе остатков своих войск из Сирии. И есть ли причины для беспокойства для Украины, ведь единственный военный конфликт, который активно ведет Россия – в Украине.

Россия, безусловно, получила репутационный удар, потому что потеряла контроль над Сирией, что может усложнить логистику для российских военных операций в Африке, особенно если будут утрачены военные базы.

Однако в целом последствия для России кажутся ограниченными и не столь травматичными, как у нас пытаются говорить. В стратегической перспективе все будет зависеть от того, удастся ли РФ сохранить за собой военные базы. Если не удастся, это будет ударом по российской логистике в Африке, и им будет сложнее снабжать свои подразделения. Соответственно, все военные операции окажутся под угрозой, а невоенных и других проектов не будет. Россия будет вынуждена искать новые пути для сохранения своего влияния.

Кроме того, потеря доступа к последним военно-морским базам в Сирии лишит их возможности России проецировать силу в Средиземном море вдолгую. Однако, учитывая войну в Украине, это не станет критичным фактором. Если же они не потеряют военные базы, то для РФ это будет лучшим сценарием из возможных в текущей ситуации.

После 2018 года политическое значение Сирии для России постепенно снижалось, и основной акцент сохранялся на военных базах.

А что РФ будет делать с Асадом?

Ничего. Он, скорее всего, будет жить в России. Не думаю, что они будут что-то с ним делать.

То есть он там будет по примеру Януковича?

Да, возможно, он позже уедет в Эмираты. Но это уже никого не волнует, даже самих россиян.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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