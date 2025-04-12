'Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова': эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Иван Ступак рассказал о наступательных возможностях армии Украины.

https://glavred.info/war/doyti-do-belgoroda-voronezha-rostova-ekspert-prokommentiroval-zamysel-vsu-10655510.html Ссылка скопирована

Эксперт раскрыл планы ВСУ по наступлениям на РФ / Коллаж: Главред, фото: 47 отдельная артиллерийская бригада, скриншот карты Deep State

Что сказал Ступак:

Основной целью операции в Белгородской области была разгрузка Сумского направления

ВСУ были ограничены в ресурсах и людях, что делало невозможным продвижение к крупным городам РФ

ВСУ не ставили своей целью глубокое продвижение на российской территории, когда начали операцию в Белгородской области. Целью была разгрузка Сумского направления, где врагу удалось взять под контроль часть территории, пояснил военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Нужно признать, что ориентировочно 50-55 кв. км Сумской области мы не контролируем... Мы понимаем, что там присутствуют войска, выбить их чрезвычайно сложно... Для того, чтобы как-то разгрузить то направление, улучшить положение наших военных в Сумской области, было принято решение начать то, что началось в Белгородской области. Это небольшая операция, там ориентировочно на 13-15 кв. км контроля нашего. Но тем не менее для россиян это больно, и они вынуждены частично разгружать Сумское направление, перебрасывая свои силы в Белгородскую область, чтобы как-то остановить украинское продвижение", - пояснил он в эфире Radio NV. видео дня

Ступак признался, что первое время украинская армия была ограничена в ресурсах и в людях:

"Давайте будем откровенными: даже если бы там мы не встретили сопротивления со стороны РФ, у нас нет возможностей, человеческих ресурсов дойти до Белгорода, до Воронежа, до Ростова. Нет таких возможностей", - заявил Ступак.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной / Главред - инфографика

Наступление на Белгородскую область - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно в ISW рассказали, удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях. По данным аналитиков, военные РФ недавно продвинулись к западному и южному Гуево Курской области.

Геолокационные снимки, обнародованные 28 марта свидетельствовали, что украинские войска закрепились в восточной части Поповки, расположенной к северо-западу от Белгорода. По данным российских блогеров, украинские военные совершили атаки возле населенных пунктов Демидовка (восточнее Поповки) и Графовка (юго-восток от Поповки).

В то же время военный обозреватель Денис Попович заявил, какую задачу могут выполнять воины на вражеской территории. Он считает, что ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.

Больше важных новостей:

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред