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Удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях: ответ ISW

Мария Николишин
8 апреля 2025, 08:23
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Геолокационные кадры показывают, что россияне продвинулись к центральной Демидовке.
Удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях: ответ ISW
Бои на территории РФ / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Ключевые тезисы:

  • Армия РФ продвинулась в Курской и Белгородской областях
  • В Сумской области бои продолжаться вблизи Басовки и Локни

Российские войска продвинулись в Курскую область на фоне боев, продолжающихся в районе границы Курской и Сумской областей, а также - в Белгородскую область. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 апреля, показывают, что военные РФ недавно продвинулись к западному и южному Гуево Курской области.

видео дня

"Некоторые российские милблогеры утверждали, что их армия захватила и очистила Гуево. Между тем другие утверждали, что украинские силы все еще удерживают позиции в пределах и на окраинах населенного пункта", - говорится в сообщении.

В ISW также заявили, что российские милблогеры продолжали утверждать, что солдаты страны-агрессора захватили Басовку Сумской области. В свою очередь, руководитель Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что оккупанты не занимают Басовку.

"Также российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на юго-восток от Басовки и к северным окраинам Локни Сумской области (к югу от Басовки). Впрочем, ISW не может подтвердить эти заявления", - отметили аналитики.

Отмечается, что боевые действия продолжались в Курской области вблизи Гуево, Олешни, Горнального, а также в Сумской области вблизи Басовки и Локни.

По словам аналитиков, российские войска недавно продвинулись в Белгородскую область. Геолокационные кадры за 7 апреля показывают, что российские войска недавно продвинулись к центральной Демидовке.

"Российские милблогеры утверждали, что войска России вытеснили украинские силы из Демидовки и Поповки. Один российский милблогер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в Демидовке, а другой утверждал, что Демидовка является спорной "серой зоной". Впрочем, ISW не может подтвердить эти заявления. Бои продолжались под Поповкой и Демидовкой", - пишет ISW.

Удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях: ответ ISW
Белгородская область / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что Силам обороны Украины удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, а ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что Силам обороны Украины, вероятно, придется выйти из Торецка Донецкой области. Бои в городе продолжаются 9 месяцев, и враг заплатил бешеную цену за продвижение на 8-9 км в глубину.

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что на прошлой неделе украинские защитники в Донецкой области, на направлении Андреевка - Алексеевка, заманили россиян в заранее подготовленную ловушку и нанесли сокрушительное огневое поражение.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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