Украинцы сдерживают в Курской области 64 тысячи россиян – Зеленский

Россияне хотят полностью вытеснить украинские войска из Курской области.

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ВСУ сдерживают в Курской области 64 тысячи россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот Суспільне, 22 отдельная механизированная бригада

Что сказал Владимир Зеленский:

Россия не хочет прекращения огня

Никакого окружения украинских сил в Курской области нет

Операция ВСУ в Курской области (РФ) продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не хочет прекращения огня.

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"Мы понимаем, что Россия хочет, и какие следующие шаги, и где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак и наступлений. Например, по всей линии фронта сегодня мы видим более 200", - сказал Зеленский, добавив, что увеличение атак могло быть пару дней назад, но погода была неблагоприятной.

Как подчеркнул президент, россияне хотят максимально все сделать, чтобы полностью вытеснить украинские войска из Курской области.

"Разумеется, у них есть символические даты. В следующем месяце символические для них даты, когда они хотят показать те или иные победные шаги. Но пока что мы контролируем ситуацию. Мы там находимся. И для нас это очень важно. Мы держим там большое количество военных - 64 тысячи россиян на Курском направлении", - сказал он.

Зеленский добавил, что это очень серьезная группировка, которая могла бы быть на других направлениях фронта и атаковать Силы обороны Украины.

Отдельно он отметил, что все понимают, в том числе это подтверждают генералы из Франции и Великобритании, что украинские военные находятся на Курщине, и никакого окружения там нет.

"И не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие", - добавил Зеленский.

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Как сообщал Главред, в Институте изучения войны на днях заявили, что, как предполагают аналитики, ВСУ продвинулись в Белгородской области. Украинские военные совершили атаки возле двух населенных пунктов.

Согласно данным Reuters, Силы обороны продвинулись в Белгородской области на несколько километров. В Минобороны российских оккупантов заявили о якобы отраженных атаках.

В конце марта в Институте изучения войны отмечали, что Силы обороны могли продвинуться в восточную часть населенного пункта Поповка и атаковали в районе Демидовки. Речь шла о северно-западной части Белгородской области.

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