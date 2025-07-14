Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе

Вкратце:
- Племянница Николь Кидман показала естественную внешность актрисы
- Вместе они отправились на отдых
Оскароносная актриса Николь Кидман считается одной из красивейших звезд Голливуда. Ее изяществом и безупречным стилем поклонники восхищаются на протяжении последних сорока лет.
В быту звезда выбирает скромные образы, а эксперименты с внешностью предпочитает оставлять для ковровых дорожек. К примеру, недавно вместе с семьей и друзьями Кидман отправилась на отдых на греческий остров Пакси, где отдыхала а-ля натюрель.
Фото с актрисой появилось на странице ее племянницы Люсии Хоули в Instagram. В кадре Николь позирует с ней и своей сестрой Антонией в белых нарядах. Звезда решила не скрывать свои естественные соломенные кудри под париками и замысловатыми прическами, как делает обычно на съемках.
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О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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