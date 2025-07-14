Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе

Фанатам выпал редкий случай насладиться натуральной красотой Кидман.

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Николь Кидман сейчас - как звезда выглядит без парика и макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Вкратце:

Племянница Николь Кидман показала естественную внешность актрисы

Вместе они отправились на отдых

Оскароносная актриса Николь Кидман считается одной из красивейших звезд Голливуда. Ее изяществом и безупречным стилем поклонники восхищаются на протяжении последних сорока лет.

В быту звезда выбирает скромные образы, а эксперименты с внешностью предпочитает оставлять для ковровых дорожек. К примеру, недавно вместе с семьей и друзьями Кидман отправилась на отдых на греческий остров Пакси, где отдыхала а-ля натюрель.

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Фото с актрисой появилось на странице ее племянницы Люсии Хоули в Instagram. В кадре Николь позирует с ней и своей сестрой Антонией в белых нарядах. Звезда решила не скрывать свои естественные соломенные кудри под париками и замысловатыми прическами, как делает обычно на съемках.

Николь Кидман с сестрой и племянницей / instagram.com/luchhawley

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Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.

Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

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О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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