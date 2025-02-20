Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой

Кратко:
- В дом Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель
- Полиция начала поиски преступника
Оскароносная актриса Николь Кидман и ее второй муж, австралийский кантри-музыкант Кит Урбан, вероятно, пополнили списки жертв серийных вандалов Голливуда. В прошлом году они проникли в дом Тома Хэнкса, а теперь добрались и до особняка Николь в Беверли-Хиллс.
Как сообщает издание Daily Mail, когда Кидман и Урбана не было дома, в их жилище через предварительно разбитое окно проник злоумышленник. Но долго там не пробыл - его спугнул один из сотрудников звездной четы, который в момент ограбления заехал к Николь и Киту.
Преступнику удалось сбежать и доподлинно неизвестно, исчезло ли из дома артистов что-нибудь ценное. Тем не менее по факту незаконного проникновения на территорию частной собственности уже открыто расследование - разыскиваются подозреваемые.
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Кто такая Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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