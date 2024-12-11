Непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза поделилась редким фото

Белла Кидман Круз предпочитает не выходить из тени, и удивлять лишь своим искусством.

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Как сейчас выглядит дочь Тома Круза и Николь Кидман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Том Круз и Николь Кидман - родители двоих усыновленных детей

Старшая из них, Белла Кидман Круз - непубличная персона

Пара голливудских актеров Том Круз и Николь Кидман была одной из красивейших в девяностых. Они поженились в 1990 году, и расстались, едва двадцать первый век начал набирать обороты.

За 11 лет вместе у Круза и Кидман не появилось биологических детей. Зато они стали родителями для двух усыновленных - дочери Изабеллы Джейн (22 декабря 1992) и сына Коннора Энтони (17 января 1995).

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После развода Тома и Николь в 2001 году дети остались с отцом. Общение с матерью прекратилось, так как и Белла и Коннор стали последователями церкви сайентологии. По слухам, общаться с приемной мамой они стали лишь недавно - они якобы поддержали Кидман после смерти ее матери.

Сейчас Белле Кидман Круз 32 года. Она - художница, выставляет свои работы в различных галереях, а также делает принты с собственными рисунками на одежде и аксессуарах.

Дочь Круза и Кидман ведет уединенный образ жизни и редко делится личным в социальных сетях. Недавно в своем блоге в Instagram, впервые за три года, Изабелла показала, как выглядит - опубликовала собственное фото на фоне своей работы в одной из арт-галерей.

Как сейчас выглядит дочь Тома Круза и Николь Кидман / instagram.com/bellakidmancruise

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Кто такая Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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