Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек: момент попал на видео

Звездная пара артисток Сальма Хайек и Николь Кидман попали на вирусное видео.

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Сальма Хайек и Николь Кидман попали на вирусное видео / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/salmahayek

Голливудские актрисы Николь Кидман и Сальма Хайек попали на вирусное видео на этой неделе.

Все случилось на показе Balenciaga 30 сентября. На видео актрисы и Кэти Перри позируют для фотографий. 58-летняя Хайек обнимает Кидман, чтобы, по-видимому, расположить ее так, чтобы она была лицом к фотографам. В этот момент 57-летняя Кидман убирает руку Хайек со своей руки, отворачивается от нее, чтобы обнять Перри, а затем обменивается несколькими словами с Хайек.

В конце концов Кидман выходит из кадра, пока Хайек и Перри продолжают фотографироваться.

видео дня

Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na frente dela e soltar um "don’t touch me" que deixou até a Katy Perry sem graça ? pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1 — Central Reality (@centralreality) October 12, 2024

В другом клипе две звезды улыбаются вместе, а Кидман потирает плечо Хайек.

Источник, близкий к женщинам, сказал PEOPLE: "Вся эта ситуация глупая. Сальма и Николь любят и уважают друг друга".

Кто такая Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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ранее Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном. Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.

Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

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