Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек: момент попал на видео

Алена Кюпели
15 октября 2024, 10:41
264
Звездная пара артисток Сальма Хайек и Николь Кидман попали на вирусное видео.
Сальма Хайек и Николь Кидман попали на вирусное видео
Сальма Хайек и Николь Кидман попали на вирусное видео / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/salmahayek

Голливудские актрисы Николь Кидман и Сальма Хайек попали на вирусное видео на этой неделе.

Все случилось на показе Balenciaga 30 сентября. На видео актрисы и Кэти Перри позируют для фотографий. 58-летняя Хайек обнимает Кидман, чтобы, по-видимому, расположить ее так, чтобы она была лицом к фотографам. В этот момент 57-летняя Кидман убирает руку Хайек со своей руки, отворачивается от нее, чтобы обнять Перри, а затем обменивается несколькими словами с Хайек.

В конце концов Кидман выходит из кадра, пока Хайек и Перри продолжают фотографироваться.

видео дня

В другом клипе две звезды улыбаются вместе, а Кидман потирает плечо Хайек.

Источник, близкий к женщинам, сказал PEOPLE: "Вся эта ситуация глупая. Сальма и Николь любят и уважают друг друга".

Кто такая Николь Кидман

Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

ранее Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном. Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.

Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сальма Хайек новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
"Большой прорыв": враг уже в 2 км от важного города на Донетчине - BILD

"Большой прорыв": враг уже в 2 км от важного города на Донетчине - BILD

12:10Украина
Массированные обстрелы РФ по энергетике: в СНБО назвали предполагаемый период

Массированные обстрелы РФ по энергетике: в СНБО назвали предполагаемый период

12:05Украина
Харьков может стать непригодным для жизни: эксперт озвучил циничный план врага

Харьков может стать непригодным для жизни: эксперт озвучил циничный план врага

11:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

Влупит 5-градусный мороз и будут осадки: где синоптики прогнозируют снег

Влупит 5-градусный мороз и будут осадки: где синоптики прогнозируют снег

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

Последние новости

12:43

Враг активизируется: военный назвал два рискованных направления

12:42

Десятки "двухсотых" и раненых: названы катастрофические потери РФ на востоке

12:10

"Большой прорыв": враг уже в 2 км от важного города на Донетчине - BILD

12:05

Массированные обстрелы РФ по энергетике: в СНБО назвали предполагаемый период

11:47

В ключевых штатах перевес за Трампом: каковы результаты последнего опроса США

Украину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – СтупакУкраину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – Ступак
11:46

Путин предупреждал о нападении на Украину: Трамп сделал неожиданное признаниеВидео

11:38

Заморозки не только на грунте: синоптик предупредила о похолодании

11:22

Харьков может стать непригодным для жизни: эксперт озвучил циничный план врага

11:03

Снижение мобилизационного возраста до 21 года: комбриг НГУ выступил со странным заявлением

Реклама
10:55

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Кроликам - скандалы, Козлам - проблемы

10:41

Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек: момент попал на видеоВидео

10:35

Берут "в клещи": экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФВидео

10:19

Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссораВидео

10:16

"Отвоевали примерно 46% территории": армия РФ вытесняет ВСУ на Курщине - ISW

10:08

"Из дурдома сбежал": путинист Тарзан засветился с незнакомкой в баре в позорном виде

09:44

Уксус может стать главным врагом: что никогда нельзя чистить этим продуктом

09:35

Взрывы гремели в восьми областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дроновВидео

09:35

Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

09:09

Жабогадюкинг по-русски: Путин отжимает Wildberries у Кадыровамнение

08:51

ВСУ вернули позиции в Торецке: аналитики ISW поделились успехами на фронте

Реклама
08:21

"Нас никогда не запугают": новый глава НАТО разнес угрозы Путина - заявление

08:20

Карта Deep State онлайн за 15 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Удивил даже журналистку: как Владимир Кличко отреагировал на вопрос о бывшей невесте

08:01

Армия РФ продвинулась возле 5 населенных пунктов в трех областях - Deep State

06:48

В Николаеве прогремели около 7 взрывов: погибла женщина, ранены 16 украинцевФото

06:10

Трамп взял и проговорился: что наобещалмнение

05:55

Почему нельзя говорить "олЕнь": какую ошибку мы часто допускаемВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти пчелу

05:02

Ошибается почти каждый: как правильно есть пиццу, руками или приборами

04:45

"20 тысяч личного состава с танками": прогноз вероятности переброски войск из КНДРВидео

04:13

Будут любить вечно: 4 самых преданных знака зодиака в браке

03:27

Их стоит избегать: специалисты назвали "худший цвет" краски для комнаты - вердикт удивит

02:39

Этикет в музее: можно ли разговаривать и фотографировать экспонаты?

02:10

Узнать сложно: как 58-летняя Марина Хлебникова выглядит через 3 года после пожара

01:20

F-16 против вражеского Су-34: эксперт дал ответ, как Украина добивает самолеты РФ

00:18

Совсем не "маленький птенчик": как выглядит 15-летняя внучка Виктора ЮщенкоВидео

14 октября, понедельник
23:41

Что не так в парке: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет ошибку за 8 секунд

23:31

Гарантия безопасности для Украины: Ермак раскрыл детали реализации плана победы

22:54

На фоне слухов о романе: Анна Тринчер засобиралась на "Холостячку"

22:50

Этой осенью цены подскочат сразу на целую "корзину" популярных продуктов

Реклама
22:34

Небывалые темпы: в The Times раскрыли "тактику мясорубки" оккупантов РФ

22:30

"Победа не будет такой, как можно представить": командир штурмовой роты озвучил прогноз

21:55

И Тоня в Киеве: Ольга Сумская удивила фотографией со своими дочерьми

21:50

Позволит Ким Чен Ыну вступить в войну: Путин внес проект в Госдуму

21:19

"Только любовь оправдывает": мокрый Остап Ступка показал молодую избранницу

21:08

Душил и унижал таксиста-украинца: в Польше пьяному дебоширу светит 5 лет тюрьмы

20:57

Большая ошибка: названы пять пород собак, которым нельзя жить в квартире

20:52

Эксперт об участии КНДР в войне: у Кореи - более 1,5 миллиона Сухопутных войск

20:50

РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны - WSJ

20:23

Тереть больше не нужно: как удалить перманентный маркет с любых предметовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять