Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек: момент попал на видео

Голливудские актрисы Николь Кидман и Сальма Хайек попали на вирусное видео на этой неделе.
Все случилось на показе Balenciaga 30 сентября. На видео актрисы и Кэти Перри позируют для фотографий. 58-летняя Хайек обнимает Кидман, чтобы, по-видимому, расположить ее так, чтобы она была лицом к фотографам. В этот момент 57-летняя Кидман убирает руку Хайек со своей руки, отворачивается от нее, чтобы обнять Перри, а затем обменивается несколькими словами с Хайек.
В конце концов Кидман выходит из кадра, пока Хайек и Перри продолжают фотографироваться.
Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na frente dela e soltar um "don’t touch me" que deixou até a Katy Perry sem graça ? pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1— Central Reality (@centralreality) October 12, 2024
В другом клипе две звезды улыбаются вместе, а Кидман потирает плечо Хайек.
Источник, близкий к женщинам, сказал PEOPLE: "Вся эта ситуация глупая. Сальма и Николь любят и уважают друг друга".
Кто такая Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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ранее Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном. Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.
Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.
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