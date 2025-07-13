Готовятся изменения в соцвыплатах: Зеленский рассказал, кого и как поддержат

Президент Зеленский отметил, что правительство находит ресурсы для реализации важных социальных инициатив, несмотря на сложности.

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Почти 180 тысяч семей в этом году получат финансовую помощь для подготовки детей к учебному году в рамках "Пакета школьника" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

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Правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Реформа охватит выплаты при рождении ребенка и поддержку матерей в первые годы после родов. По словам президента, "детали будут обнародованы завтра Кабинетом Министров".

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Также продолжается реализация инициативы "Пакет школьника" - в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат государственную помощь для подготовки детей к школе.

Кроме того, Зеленский заверил, что государству хватает средств для обеспечения бесплатным питанием детей в школах: в 1-4 классах по всей стране и для всех школьников на прифронтовых территориях.

Президент подчеркнул:

"Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально значимых решений".

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Как писал Главред, по инициативе президента Владимира Зеленского принято решение о запуске в Украине новой программы выплат - "Пакет школьника". Теперь каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен.

Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Кроме того, первоклассники в 2025 году могут претендовать на помощь от государства в рамках программы "Пакет школьника". Чтобы получить 5 000 грн, родители должны подтвердить свою заявку через "Дію" или же написать заявление в Пенсионном фонде.

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Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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