Готовятся изменения в соцвыплатах: Зеленский рассказал, кого и как поддержат

Читайте в материале:
- Какие соцвыплаты изменят для молодых семей и матерей
- Кто получит государственную помощь на подготовку к школе
- Как правительство будет обеспечивать питание школьников в прифронтовых зонах
Правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Реформа охватит выплаты при рождении ребенка и поддержку матерей в первые годы после родов. По словам президента, "детали будут обнародованы завтра Кабинетом Министров".
Также продолжается реализация инициативы "Пакет школьника" - в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат государственную помощь для подготовки детей к школе.
Кроме того, Зеленский заверил, что государству хватает средств для обеспечения бесплатным питанием детей в школах: в 1-4 классах по всей стране и для всех школьников на прифронтовых территориях.
Президент подчеркнул:
"Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально значимых решений".
Выплаты для украинцев - новости по теме
Как писал Главред, по инициативе президента Владимира Зеленского принято решение о запуске в Украине новой программы выплат - "Пакет школьника". Теперь каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен.
Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Кроме того, первоклассники в 2025 году могут претендовать на помощь от государства в рамках программы "Пакет школьника". Чтобы получить 5 000 грн, родители должны подтвердить свою заявку через "Дію" или же написать заявление в Пенсионном фонде.
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Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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