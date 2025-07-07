"Пакет школьника": дети в Украине смогут получить 5 тыс грн – как оформить выплату

Это денежная помощь на приобретение канцтоваров, книг, детской одежды и обуви для первоклассников.

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Дети в Украине смогут получить 5 тыс грн / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Полученные средства можно будет потратить только безналично

Заявку нужно подавать через "Дію"

По инициативе президента Владимира Зеленского принято решение о запуске в Украине новой программы выплат - "Пакет школьника". Теперь каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, данное решение поддержал Кабмин 7 июля.

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"Это денежная помощь на приобретение канцтоваров, книг, детской одежды и обуви для первоклассников, которые будут учиться офлайн. "Пакет школьника" получат все украинские семьи - заявку нужно подавать через Дію", - подчеркнул Шмыгаль.

Однако полученные средства можно будет потратить только безналично, рассчитываясь картой за необходимые школьные вещи. При этом оплата должна производиться в соответствующих магазинах, что будет подтверждать целесообразность их использования.

Также получение 5 тысяч гривен по новой программе никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

"Запуск "Пакета школьника" - это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - добавил Шмыгаль.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Напомним, в 2025 году, как и раньше, государство предоставляет единовременную денежную помощь определенным категориям граждан по случаю Дня Независимости Украины. Юристы рассказали, кто может получить выплаты.

Кроме того, украинкам пообещали до 150 тысяч грн на развитие и масштабирование собственного бизнеса. В конкурсе могут участвовать зарегистрированные ФЛП во Львове и Львовской области.

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