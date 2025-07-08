Украинцам начисляют соцпомощь по-новому: кто получит 4 500 гривен в июле

Правительство решило кардинально изменить систему социальной поддержки украинцев.

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Социальную помощь в Украине будут выплачивать по-новому / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Украине оставят только один вид социальной помощи

Пилотная программа базовой социальной помощи уже стартовала

В Украине планируют объединить в одну все нынешние виды помощи. Выплаты по этой программе украинцы будут получать уже со следующего года. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире с ЦЭС.

По словам Жолнович, в Украине уже стартовала пилотная программа "абсолютно автоматической помощи" - базовой социальной помощи.

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"Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой", - сказала она.

Напомним, Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Первый этап начнется 1 июля 2025 года - тогда базовую социальную помощь начнут выплачивать тем, кто уже сейчас получает одну из госвыплат.

Проект будет внедрен в два этапа. В частности, с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощь:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери;

многодетные семьи;

дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся.

А с 1 октября 2025 года помощь смогут получить и другие семьи, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, граждане Украины, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в июле 2025 года могут рассчитывать на ряд социальных выплат. В частности государство выделит по 2 тысячи гривен для каждого взрослого и по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью на проживание.

Также ко Дню Независимости Украины в 2025 году некоторым категориям граждан предусмотрены разовые денежные выплаты. Юристы рассказали, кто может получить средства.

Кроме того, украинцы могут получить до 124 тыс. грн (3 тыс. долларов) на развитие собственного дела. Грантовую программу инициировали в Николаеве.

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О персоне: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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