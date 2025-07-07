Правительство планирует изменить пенсии: стали известны детали для разных категорий

Правительство хочет прекратить практику, когда пенсию пересчитывают на основе зарплат нынешних работников.

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Пенсионная реформа должна устранить преимущества по возрасту, стажу и уровню замещения для отдельных профессий / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Минсоцполитики привлекло МВФ и Всемирный банк для пенсионной реформы

Правительство готовит законопроект о единых правилах индексации пенсий

Власти хотят отменить льготы для спецпенсионеров

В Украине планируют реформировать пенсионную систему, чтобы устранить действующие искажения. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

По ее словам, одной из ключевых проблем является ситуация, когда граждане с одинаковым объемом трудовых прав, но разными годами выхода на пенсию, получают разные суммы выплат.

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"Мы уже проработали полностью механизм, который позволит избегать этого искажения. Увидели, где были баги, и решили эту проблему. Но задача, чтобы этот законопроект был успешным в Верховной Раде", - отметила министр.

Она добавила, что нынешний уровень пенсионного обеспечения является недостаточным, и проблема не только в ограниченном финансовом ресурсе.

"Даже если мы найдем его в этом году, должны понимать, что такой же или больший финансовый ресурс будет в следующем году, и дальше. Для того мы делали большое количество расчетов, привлекли международные финансовые институции - Всемирный банк, МОТ, МВФ - чтобы быть уверенными, что мы гарантируем тот размер выплат, который сейчас предложим для пенсионеров", - сказала она.

Жолнович также указала на неравенство в пенсионном обеспечении между общей и специальной категориями пенсионеров. В частности, спецпенсионеры имеют преимущества в возрасте выхода на пенсию, стаже и проценте замещения зарплаты.

"Если в общем до 40% замещения заработка покрывается государством для солидарной пенсии, то у спецпенсионеров такое покрытие сегодня минимум 70%, а в отдельных случаях по решению судов - 90%.

И все спецпенсионеры пользуются всеми тремя привилегиями: меньший страховой стаж, меньший возраст достижения и более высокий процент. Поэтому мы так же подходим к реформе пенсий", - подчеркнула министр.

Еще одним преимуществом для отдельных категорий пенсионеров является возможность полного перерасчета пенсии в соответствии с зарплатами работников, которые сейчас занимают аналогичные должности. Министр считает эту норму несправедливой.

"Это немножко нонсенс, потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются", - пояснила она.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред: инфографика

"Берем кадровых военных. 20 лет назад - это максимум марширование по плацу. И сегодня - это когда люди из окопов не вылезают. Это невозможно совмещать. Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который есть в окопе. Я считаю, что мы это должны исправлять", - добавила Жолнович.

Кроме того, Минсоцполитики подготовило законопроект, который предусматривает унификацию индексации пенсий - она будет осуществляться по единым правилам и в соответствии с уровнем инфляции.

Пенсии в Украине - новости по теме:

Главред напоминает, что, согласно данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине на 1 января 2025 года составила 5 789,05 грн. Это на 403,80 грн (на 7,5%) больше, чем на 1 января прошлого года.

Кроме того, сочетание трех уровней пенсионного обеспечения может позволить в будущем получать пенсию в размере 80% от среднего заработка. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

Также минимальную пенсию в Украине с 2026 года должны повысить с 2361 до 2564 грн в месяц, говорится в постановлении Кабмина. Пенсия должна вырасти на 498 грн.

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О персоне: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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