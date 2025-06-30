Кабмин раскрыл, когда 'минималка' пересечет отметку в 10 тысяч гривен: подробности

Кабмин закладывает повышение зарплат с учетом экономических прогнозов для формирования расходной части государственного бюджета.

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Кабинет Министров предлагает повысить минимальную заработную плату в 2026-2028 годах / Коллаж: Главред, фото: скрнишот, zn.ua

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Почему Правительство повышает зарплаты именно сейчас

Кабинет Министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы планирует повысить минимальную зарплату, которая пока осталась на уровне 8000 гривен.

Согласно постановлению от 27 июня 2025 года № 774, при формировании расходной части госбюджета будут учитываться следующие показатели:

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минимальная заработная плата вырастет до 8688 гривен с 1 января 2026 года, до 9374 гривен с 1 января 2027 года и до 10 059 гривен с 1 января 2028 года;

должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки будет составлять 3470 гривен в 2026 году, 3744 гривни в 2027-м и 4018 гривен в 2028 году.

В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы базируется на должностном окладе І тарифного разряда, который останется на уровне декабря 2024 года - 3195 гривен.

Повышение предусмотрено с учетом прогнозного индекса потребительских цен, который на 2026 год прогнозируют на уровне 108,6%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине на фоне стремительного роста цен на ряд продуктов подешевели товары из молочного отдела супермаркетов. Речь идет о кефире, сметане и твороге.

Недавно сообщалось, что цена на молоко в июле 2025 года будет формироваться под рядом взаимопротивоположных факторов. Из-за недостаточных объемов высокосортного молока на внутреннем рынке, а также отсутствия эффективных программ государственной поддержки может вырасти закупочная цена на молоко.

Кроме того, сыр в Украине относится к продуктам с высокой стоимостью, и эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен. Потребителям стоит готовиться к новым изменениям в стоимости этого продукта.

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Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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