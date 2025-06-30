Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

Спрос поддерживает рыночные цены на высоком уровне.

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Цены на голубику в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На украинский рынках начали продавать голубику

Ее стоимость колеблется от 380 до 480 грн/кг

Это вдвое дороже, чем в прошлом году

В Украине уже начался сезон голубики, но стоимость ягоды стала существенно выше, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

В частности, аналитики рассказали, какая стоимость голубики на разных рынках Украины:

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на рынке "Шувар" во Львове цены колеблются в пределах 380-450 грн/кг;

на киевском рынке "Столичный" голубику продавали по 450-500 грн/кг, но позже цены снизились до 400-480 грн/кг;

на рынке "Початок" под Одессой стоимость достигает 480 грн/кг.

"Дальнейшее наращивание предложения голубики будет способствовать снижению цен в течение первой недели июля. В то же время спрос на голубику остается стабильно высоким, что поддерживает рыночные цены на относительно высоком уровне", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в 2024 году первые партии голубики появились примерно 20 июня. Тогда предложение было очень ограниченным, а спрос - высоким. Ее стоимость составляла 200-350 грн/кг, что вдвое ниже цены 2025 года.

"Участники рынка не исключают, что цены на голубику в текущем сезоне могут снижаться более стремительно, чем в предыдущие, потому что спрос со стороны потребителей может замедлиться. Ведь настолько высокая цена как сейчас не способствует потреблению голубики", - подытожили аналитики.

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.

Также известно, что в июле 2025 года может произойти незначительный рост стоимости молочных продуктов. Так, стоимость творога кисломолочного жирностью 9% составит 173 грн/кг (+5% против июня), сметана жирностью 15% - 118 грн/кг (+6%), молока пастеризованного жирностью 2,5% - 42 грн/л (+2%).

Кроме того, в Украине подорожал кофе. Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов выросла почти на 30%.

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