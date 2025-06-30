Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

Коротко:
- На украинский рынках начали продавать голубику
- Ее стоимость колеблется от 380 до 480 грн/кг
- Это вдвое дороже, чем в прошлом году
В Украине уже начался сезон голубики, но стоимость ягоды стала существенно выше, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
В частности, аналитики рассказали, какая стоимость голубики на разных рынках Украины:
- на рынке "Шувар" во Львове цены колеблются в пределах 380-450 грн/кг;
- на киевском рынке "Столичный" голубику продавали по 450-500 грн/кг, но позже цены снизились до 400-480 грн/кг;
- на рынке "Початок" под Одессой стоимость достигает 480 грн/кг.
"Дальнейшее наращивание предложения голубики будет способствовать снижению цен в течение первой недели июля. В то же время спрос на голубику остается стабильно высоким, что поддерживает рыночные цены на относительно высоком уровне", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что в 2024 году первые партии голубики появились примерно 20 июня. Тогда предложение было очень ограниченным, а спрос - высоким. Ее стоимость составляла 200-350 грн/кг, что вдвое ниже цены 2025 года.
"Участники рынка не исключают, что цены на голубику в текущем сезоне могут снижаться более стремительно, чем в предыдущие, потому что спрос со стороны потребителей может замедлиться. Ведь настолько высокая цена как сейчас не способствует потреблению голубики", - подытожили аналитики.
Цены на продукты - последние новости Украины
Как сообщал Главред, цены на картофель нового урожая 2025 года в Украине постепенно снижаются. Основной причиной падения стоимости является увеличение объемов урожая.
Также известно, что в июле 2025 года может произойти незначительный рост стоимости молочных продуктов. Так, стоимость творога кисломолочного жирностью 9% составит 173 грн/кг (+5% против июня), сметана жирностью 15% - 118 грн/кг (+6%), молока пастеризованного жирностью 2,5% - 42 грн/л (+2%).
Кроме того, в Украине подорожал кофе. Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов выросла почти на 30%.
Читайте также:
- Подделывать доллары стали чаще: как отличить фальшивку
- Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту
- Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать
Проект EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред