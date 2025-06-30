Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

Коротко:
- Пенсионеры получат средства, которые были переведены со счетов Ощадбанка в ПФУ
- Деньги получат ВПЛ и те, кто вовремя не прошел идентификацию
- Пенсионерам нужно написать соответствующее заявление в ПФУ
Украинцам вернут пенсии, которые были переведены со счетов государственного Ощадбанка в Пенсионный фонд. Соответствующее условие принял Кабмин Украины в своем постановлении № 745.
Известно, что деньги должны получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры, которые вовремя не прошли идентификацию.
В то же время, пенсионерам для того, чтобы вернуть свои средства, надо написать в ПФУ. Сделать это можно:
- через вебпортал ПФУ;
- в Ощадбанке.
Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.
Стоит заметить, если заявление подается удаленно, на документе должна быть квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. Ощадбанк принимает заявления от граждан при условии предъявления паспорта: банк проверит личность и обратится в Пенсионный фонд в течение пяти календарных дней.
"В случае отсутствия оснований для возобновления выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) получателю выплата ему возвращенных сумм средств осуществляется путем перечисления средств на счет, открытый в уполномоченном банке, после проведения физической идентификации лица в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - говорится в постановлении.
Если пенсионер умер, тогда невыплаченная пенсия достанется его наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.
Также известно, что возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:
- если заявка поступила до 20-го числа - деньги перечислят в текущем месяце.
- если после 20-го - в следующем месяце.
Выплата пенсий - последние новости
Как сообщал Главред, украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше.
Начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины.
Также некоторые украинские пенсионеры начнут получать дополнительные средства к своим ежемесячным выплатам. Такие изменения внедряются в соответствии с действующим законодательством, которое предусматривает новые механизмы социальной поддержки людей почтенного возраста.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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