Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

Средства будут выплачивать единовременно в полном объеме.

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Возврат пенсий через Ощадбанк / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Пенсионеры получат средства, которые были переведены со счетов Ощадбанка в ПФУ

Деньги получат ВПЛ и те, кто вовремя не прошел идентификацию

Пенсионерам нужно написать соответствующее заявление в ПФУ

Украинцам вернут пенсии, которые были переведены со счетов государственного Ощадбанка в Пенсионный фонд. Соответствующее условие принял Кабмин Украины в своем постановлении № 745.

Известно, что деньги должны получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры, которые вовремя не прошли идентификацию.

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В то же время, пенсионерам для того, чтобы вернуть свои средства, надо написать в ПФУ. Сделать это можно:

через вебпортал ПФУ;

в Ощадбанке.

Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.

Стоит заметить, если заявление подается удаленно, на документе должна быть квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. Ощадбанк принимает заявления от граждан при условии предъявления паспорта: банк проверит личность и обратится в Пенсионный фонд в течение пяти календарных дней.

"В случае отсутствия оснований для возобновления выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) получателю выплата ему возвращенных сумм средств осуществляется путем перечисления средств на счет, открытый в уполномоченном банке, после проведения физической идентификации лица в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - говорится в постановлении.

Если пенсионер умер, тогда невыплаченная пенсия достанется его наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Также известно, что возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:

если заявка поступила до 20-го числа - деньги перечислят в текущем месяце.

если после 20-го - в следующем месяце.

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Выплата пенсий - последние новости

Как сообщал Главред, украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше.

Начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины.

Также некоторые украинские пенсионеры начнут получать дополнительные средства к своим ежемесячным выплатам. Такие изменения внедряются в соответствии с действующим законодательством, которое предусматривает новые механизмы социальной поддержки людей почтенного возраста.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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