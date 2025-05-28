До 2,3 тысяч грн приятных бонусов: кто из пенсионеров получит прибавку в июне

Вкратце:
- С 1 июня 2025 года части пенсионеров добавят выплаты
- Пожилые люди получат Чернобыльские выплаты, надбавки за детей и возраст
С 1 июня 2025 года некоторые украинские пенсионеры начнут получать дополнительные средства к своим ежемесячным выплатам. Такие изменения внедряются в соответствии с действующим законодательством, которое предусматривает новые механизмы социальной поддержки людей почтенного возраста. Как сообщает Новини.LIVE, надбавки будут касаться нескольких категорий пенсионеров.
Компенсация за проживание в зоне Чернобыльского загрязнения
Пенсионеры, которые жили или продолжают жить в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС, имея соответствующие документы, могут претендовать на доплату. Основные условия следующие:
- постоянное проживание в указанных зонах в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;
- наличие статуса пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
Размер такой помощи в 2025 году составит 2 361 грн - что равно одному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Доплаты за возраст
Дополнительные средства получат пенсионеры от 70 лет, размер которых зависит от возраста:
- 300 грн - для людей в возрасте 70-74 года;
- 456 грн - в возрасте 75-79 лет;
- 579 грн - для лиц, которым исполнилось 80 лет и более.
Кроме возраста, обязательным условием является получение пенсии по возрасту в размере не более 10 340 грн. Назначение происходит автоматически - обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Надбавки для родителей
Пенсионеры, которые официально заботятся о детях, могут получить ежемесячную доплату - 150 грн на каждого ребенка. Такая выплата предоставляется тем, кто:
- получает пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет;
- не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.
Для получения нужно лично обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие факт опеки.
Поддержка одиноких людей
Еще одна категория - одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Они могут рассчитывать на доплату в 40% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 944 грн. Надбавка предоставляется тем, кто:
- достиг 80-летнего возраста;
- проживает один;
- нуждается в постороннем уходе;
- не получает пенсию по инвалидности.
Денежная помощь почетным донорам
Те пенсионеры, которые имеют статус почетного донора крови, ежемесячно будут получать доплату - 10% от прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма равна 292 грн.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации. Как результат, рост средней зарплаты может существенно повысить пенсии в 2025 году.
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Кроме этого, украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования. Доплата назначается автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд.
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