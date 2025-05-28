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До 2,3 тысяч грн приятных бонусов: кто из пенсионеров получит прибавку в июне

Даяна Швец
28 мая 2025, 13:10
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Граждане в возрасте от 70 до 80 лет получат ежемесячные доплаты за возрастной предел, а также одинокие люди, нуждающиеся в уходе, и те, кто воспитывал детей.
До 2,3 тысяч грн приятных бонусов: кто из пенсионеров получит прибавку в июне
Полный перечень июньских доплат для пожилых людей/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • С 1 июня 2025 года части пенсионеров добавят выплаты
  • Пожилые люди получат Чернобыльские выплаты, надбавки за детей и возраст

С 1 июня 2025 года некоторые украинские пенсионеры начнут получать дополнительные средства к своим ежемесячным выплатам. Такие изменения внедряются в соответствии с действующим законодательством, которое предусматривает новые механизмы социальной поддержки людей почтенного возраста. Как сообщает Новини.LIVE, надбавки будут касаться нескольких категорий пенсионеров.

Компенсация за проживание в зоне Чернобыльского загрязнения

Пенсионеры, которые жили или продолжают жить в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС, имея соответствующие документы, могут претендовать на доплату. Основные условия следующие:

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  • постоянное проживание в указанных зонах в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;
  • наличие статуса пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Размер такой помощи в 2025 году составит 2 361 грн - что равно одному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Доплаты за возраст

Дополнительные средства получат пенсионеры от 70 лет, размер которых зависит от возраста:

  • 300 грн - для людей в возрасте 70-74 года;
  • 456 грн - в возрасте 75-79 лет;
  • 579 грн - для лиц, которым исполнилось 80 лет и более.

Кроме возраста, обязательным условием является получение пенсии по возрасту в размере не более 10 340 грн. Назначение происходит автоматически - обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

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Надбавки для родителей

Пенсионеры, которые официально заботятся о детях, могут получить ежемесячную доплату - 150 грн на каждого ребенка. Такая выплата предоставляется тем, кто:

  • получает пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет;
  • не работает и не занимается предпринимательской деятельностью.

Для получения нужно лично обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие факт опеки.

Поддержка одиноких людей

Еще одна категория - одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Они могут рассчитывать на доплату в 40% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 944 грн. Надбавка предоставляется тем, кто:

  • достиг 80-летнего возраста;
  • проживает один;
  • нуждается в постороннем уходе;
  • не получает пенсию по инвалидности.

Денежная помощь почетным донорам

Те пенсионеры, которые имеют статус почетного донора крови, ежемесячно будут получать доплату - 10% от прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма равна 292 грн.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации. Как результат, рост средней зарплаты может существенно повысить пенсии в 2025 году.

А некоторых пенсионеров ждет приятный бонус. Эксперты объяснили, кому повезет получить более 500 грн надбавки.

Кроме этого, украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования. Доплата назначается автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд.

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