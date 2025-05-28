Изменения будут более динамичными: банкир озвучил курс доллара в июне 2025 года

Тарас Лесовой спрогнозировал прогноз курса на июнь 2025 и какие будут факторы влияния на него.

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Чего ждать украинцам в июне / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что будет с рынком в июне:

Прогнозируемые коридоры колебаний курса: 41,6-42,0 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро

Официальный курс доллара может приблизиться к 42 грн, но изменения будут постепенными

Курс евро зависит от мировых торгов с долларом и геополитических факторов

В июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений. В то же время курс доллара может постепенно расти. Об этом заявил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в интервью РБК-Украина.

Эксперт прогнозирует, что доллар в июне будет торговаться в пределах 41,6-42 гривны, тогда как курс евро будет колебаться в диапазоне 45,5-47 гривен.

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"То есть официальная стоимость доллара может несколько вырасти, однако напомню, что в бюджете на 2025 год заложен средневзвешенный курс в размере 45 грн за доллар. А начальный курс 2025 года был зафиксирован на отметке 42,02 грн", - отметил он.

По мнению банкира, доллар вполне вероятно снова подойдет к отметке 42 грн. Однако это будет плавный процесс, который будет зависеть как от спроса на рынке, так и от действий Нацбанка.

Что касается евро, то Лесовой пояснил, что его курс определяется внешними факторами, в частности торговыми отношениями между США и Евросоюзом.

"Сейчас курсовое поведение этих двух валют прогнозировать достаточно трудно, ведь до сих пор нерешенным остается вопрос таможенного противостояния США и ЕС. Ясно одно: те инвесторы, которые с целью сохранения состояния 'убежали' от доллара к евро, вряд ли быстро вернутся", - считает он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Однако, если напряженность в торговой сфере между США и ЕС уменьшится или будут отменены ограничения, евро может вернуться к привычным позициям. По мнению Лесового, это открывает возможность курса в пределах 1,05-1,15 доллара за евро.

"В целом можно ожидать, что в июне ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. По-прежнему регулятор будет держать руку на пульсе, сбивая чрезмерное 'давление' со стороны покупателей. Вместе с тем, курсовые изменения могут быть более динамичными, чем это было в мае. Однако без системной угрозы для рынка", - констатировал банкир.

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на среду, 28 мая, в Украине установлен новый официальный курс валют. По данным НБУ, курс доллара к гривне в среду будет на уровне 41,68 грн/долл, то есть гривна ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Кроме этого, сообщалось, что 27 мая доллар и евро укрепляют свои позиции относительно гривны. Более того, американская валюта дорожает уже третий день подряд.

Также не так давно в НБУ заинтриговали украинцев. Речь идет о том, что концепция дизайна гривны была утверждена более 30 лет назад и уже не соответствует современности.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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