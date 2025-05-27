Гривня будет выглядеть по-другому: в НБУ заинтриговали украинцев

Дизайн гривни не менялся с 1992 года.

https://glavred.info/economics/grivnya-budet-vyglyadet-po-drugomu-v-nbu-zaintrigovali-ukraincev-10668035.html Ссылка скопирована

Дизайн гривни может измениться / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

НБУ начнет дискуссию по изменению вида гривни

Концепция дизайна не менялась уже более 30 лет

НБУ не планирует менять дизайн гривни прямо сейчас

Концепция дизайна гривни была утверждена более 30 лет назад и уже не соответствует современности. Национальный банк инициирует дискуссию по изменению ее вида. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает пресс-служба НБУ.

"Деньги - то, что возвеличивает и фиксирует нашу историю, достижения, а сегодня еще и может быть частью нашего сознательного ухода от всего, что связывает Украину с Россией. В битве смыслов гривня должна быть нашим оружием. Поэтому имеем возможность начать такую дискуссию в обществе, которая должна стать всеукраинской", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, концепция дизайна гривни не менялась с 1992 года.

Отмечается, что идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривни, предусматривала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной - изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей.

"Эта концепция оставалась неизменной для всех четырех поколений гривни. Прошло уже 30 лет. Изменилась Украина, изменились украинцы", - сказал Пышный.

Он также добавил, что сейчас мы пишем новую определяющую страницу истории - на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, противостоим вооруженной агрессии РФ и ее пропаганде.

"Банкноты, которые в течение следующих десятилетий будут рассказывать о переломном моменте в становлении украинской нации, мы должны создавать все вместе", - отметил глава НБУ.

В то же время, Пышный подчеркнул, что НБУ не планирует менять дизайн гривни прямо сейчас. Однако предлагает начать поиск того, какими должны стать деньги, чтобы действительно резонировать с современной Украиной.

Гривня - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Национальном банке Украины недавно рассказали, что в целом в нашем государстве увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года, на 1 миллион настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее.

Кроме того, глава Национального банка Андрей Пышный говорил, что Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.

Читайте также:

Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред