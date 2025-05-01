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В Украине "выдавали" фальшивые гривны: к каким купюрам стоит быть внимательнее

Алёна Воронина
1 мая 2025, 13:54
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Мошенника, который продавал украинцам фальшивые гривны, задержали правоохранители. В НБУ сообщили важную информацию.
Деньги, банкоматы
В Украине "выдавали" фальшивые гривны/ коллаж: Главред, фото: БЭБ, УНИАН

Кратко:

  • В Украине "выдавали" фальшивые гривны
  • Фальшивомонетчик распространял "липовые" деньги в Винницкой области
  • Правоохранители задержали злоумышленника, его будут судить

Правоохранители разоблачили мошенника, который распространял фальшивые гривны. Злоумышленник занимался сбытом поддельных купюр в Винницкой области.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В ведомстве отметили, что мошенник за каждую купюру получал 65% от рыночной стоимости настоящих денег. Например, фальшивые 1000 грн он мог продать за настоящих 650 грн.

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В БЭБ рассказали, что фальшивые гривны были высокого качества, клиентов себе фальшивомонетчик находил через личные связи.

"В ходе досудебного расследования детективы БЭБ задокументировали факт незаконной деятельности фигуранта. Кроме того, судебно-техническая экспертиза подтвердила, что изъятые средства являются фальшивыми", - говорится в сообщении.

Мошеннику уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной национальной валюты, совершенные организованной группой).

Обвинительный акт направили в суд. Злоумышленнику за такие незаконные действия грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Какие гривны чаще всего подделывают

В Национальном банке Украины недавно рассказали, что в целом в нашем государстве увеличилось количество фальшивых банкнот гривны. По итогам 2024 года, на 1 миллион настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее.

В НБУ отметили, что в 2024 году мошенники больше подделывали купюры старого образца - которые были выпущены до 2015 года. В частности, от общего количества изъятых в прошлом году поддельных купюр 78% составляют купюры 500 грн, 18% - 200 грн, 4% - вместе купюры 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 грн.

Как уберечься от мошенников - последние новости

Ранее Главред сообщал, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения - как не стать жертвой. "Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы в сообщениях указывают на мошенничество. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров. В ЦПД призвали ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.

Также ранее сообщалось, что деньги в опасности - украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Мошенники придумали новую схему для завладения личными данными и средствами клиентов ПриватБанка.

Напомним, с украинцев сдирают деньги за коммуналку - что известно о мошеннической схеме. Многие украинцы отдали деньги за коммунальные услуги не в те руки.

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Что такое Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)?

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - украинский правоохранительный орган в сфере охраны экономической безопасности государства.

Цель Бюро - противодействие экономическим преступлениям против государства путем реализации правоохранительной, аналитической, экономической, информационной и других функций. Wikipedia

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