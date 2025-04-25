Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

Мошенники придумали новую схему для завладения частными данными и средствами клиентов ПриватБанка.

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Мошенники придумали новую схему обворовывания украинцев через ПриватБанк / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Мошенники придумали новую схему обворовывания счетов украинцев через ПриватБанк

В ЦПД предупредили об угрозе для украинцев

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов ПриватБанка, маскируясь под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Сообщается, что мошенники звонят владельцам карт "Приватбанка" с номера 044 364 53 20, выдавая себя за работников службы безопасности банка. Они утверждают, что с карты якобы были осуществлены несколько незначительных транзакций на территорию страны-агрессора в течение последних 20 минут.

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"Аферисты предлагают отменить перевод, сделать страховку от мошенников, и давят на людей, чтобы они немедленно выполнили их требования, в частности записали голосовое сообщение и "верифицировали" данные банковской карты. Для большей достоверности называют свой "персональный номер", который якобы можно найти на веб-сайте "Привата"", - предупреждают в ЦПД.

Таким образом злоумышленники пытаются завладеть персональными данными клиентов для дальнейших противоправных действий и завладения средствами. В банке отмечают, что настоящие работники никогда не спрашивают номер карты, PIN-код или CVV-код.

Центр противодействия дезинформации призывает украинцев не передавать конфиденциальную информацию и не проводить никаких финансовых операций во время общения с неизвестными. В случае подозрительных звонков следует обращаться в контакт-центр банка и сообщать о мошенничестве.

"Если же вы стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о жалобах украинцев на ПриватБанк. Клиенты сообщают, что за перевыпуск банковской карты с них требуют оплатить до 350 гривен. Один из пользователей написал на портале "Минфин", что для активации новой карты необходимо внести эту сумму на счет.

Также клиенты ПриватБанка сообщают о трудностях при обмене валюты через терминалы самообслуживания. В частности, одна из клиенток пожаловалась, что во время операции банкомат выдал ошибку.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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