Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

В НБУ предположили, возможно ли повышение минимальной зарплаты в следующем году.

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Когда возможно повышение минимальной зарплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В НБУ допускают повышение минимальной зарплаты

Она может вырасти в 2026 году с 8000 гривен до 8370 гривен

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

В частности, ожидается, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

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Стоит заметить, что Кабинет министров в июне 2024 года утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в которой предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.

Повышение зарплат - что известно

Как сообщал Главред, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что решение об увеличении оплаты труда учителям правительство Украины может принять только учитывая финансовые возможности бюджета. Сейчас стратегия дополнительного финансирования на образовательную субвенцию предусматривает выделение минимум 200 миллиардов долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться.

В то же время, народный депутат Богдан Кицак заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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