Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Стоимость этого овоща снизилась из-за снижения спроса и увеличения объемов выборки в украинских комбинатах.

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В Украине резко обвалилась цена на популярный овощ/ фото: УНИАН

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Какой овощ существенно подешевел в Украине

Какие причины падения его цены

Цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, главными факторами, которые вызвали падение цены на этот овощ, является увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос на овощи.

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В то же время крупные тепличные хозяйства уже сообщают, что на складах остается много продукции, ведь продолжает увеличиваться средний недельный объем выборки в комбинатах. Чтобы избежать накопления нереализованных объемов огурца, производителям приходится снова снижать цены на свою продукцию.

По состоянию на сегодняшний день, тепличные комбинаты отгружают огурцы в диапазоне 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг). Цена варьируется в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.

При этом с местными огурцами до сих пор продолжает конкурировать импортная продукция из Румынии. У многих импортеров до сих пор остались большие запасы румынских огурцов, поэтому они были вынуждены снизить цены на этот товар до 25 грн/кг ($0,60/кг).

В таких условиях украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как и дальше снижать отпускные цены. Стоимость огурцов по состоянию на это время уже в среднем на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине резко "упала" цена на популярный овощ. В Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. По состоянию на 19 апреля, украинские тепличные комбинаты отпускали огурцы по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), что было в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

Также ранее сообщалось, что ожидается снижение цен на овощи - СМИ опубликовали прогноз. Стало известно, как погодные условия и запасы влияют на овощной рынок Украины.

Напомним, Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля - стали известны детали. Производителям картофеля станет проще организовать хранение своей продукции.

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