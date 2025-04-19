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Станет доступным для всех: в Украине резко "упала" цена на популярный овощ

Мария Николишин
19 апреля 2025, 10:44
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Снижение стоимости объясняется существенным снижением спроса.
Станет доступным для всех: в Украине резко 'упала' цена на популярный овощ
Цены на огурцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Кратко:

  • Цены на тепличные огурцы начали падать
  • Сейчас овощ в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее
  • Это связано с тем, что предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти

В Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Теплая погода, установившаяся в стране еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных овощей. Выборки огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличиваются, поэтому из-за резкого роста предложения украинские производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте", - говорится в сообщении.

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По словам аналитиков, на сегодня украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурец по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что понижательную ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти. Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, цена на которую на украинском рынке обычно не превышает 60 грн/кг ($1,45/кг).

Однако, несмотря на удешевление тепличный огурец на сегодняшний день поступает в продажу в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Станет доступным для всех: в Украине резко 'упала' цена на популярный овощ
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца. По его словам, с начала февраля яйца просели в цене почти до 5%.

Также известно, что впервые с начала года в Украине существенно повысились цены на лук. Это связано с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активности оптовых компаний.

Кроме того, с начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу.

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EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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