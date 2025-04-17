Цены будут расти: Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине

Если в январе этого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%, то сейчас прогноз ухудшился и теперь составляет 8,7%.

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Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

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НБУ ухудшил прогноз по инфляции в Украине

Если в январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%, то теперь прогноз составляет 8,7%

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга 17 апреля. В то же время Нацбанк сохранил прогноз возвращения инфляции к целевому уровню в 5% в 2026 году.

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В НБУ отмечают, что инфляция в нашем государстве вернется к снижению летом и замедлится до однознакового уровня в конце года.

"Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем", - сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики Нацбанка, улучшение ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда. Также он отметил, что дополнительным фактором будет уменьшение цен на нефть вследствие торговых противостояний в мире.

"В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году - до цели 5%", - отметил Пышный.

Напомним, согласно данным Госстата, инфляция в Украине по итогам февраля этого года составила 13,4%, а в марте она уже выросла до 14,6%. Базовая инфляция в этот период времени выросла с 12,0% до 12,4%.

В январе НБУ уже ухудшал прогноз инфляции на 2025 год с 6,9% до 8,4%.

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Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), Член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

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