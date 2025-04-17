Цены будут расти: Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине

Кратко:
- НБУ ухудшил прогноз по инфляции в Украине
- Если в январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%, то теперь прогноз составляет 8,7%
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,4%.
Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга 17 апреля. В то же время Нацбанк сохранил прогноз возвращения инфляции к целевому уровню в 5% в 2026 году.
В НБУ отмечают, что инфляция в нашем государстве вернется к снижению летом и замедлится до однознакового уровня в конце года.
"Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем", - сказал глава Нацбанка.
Он отметил, что фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать под влиянием мер монетарной политики Нацбанка, улучшение ситуации с поставками электроэнергии и умеренного давления со стороны рынка труда. Также он отметил, что дополнительным фактором будет уменьшение цен на нефть вследствие торговых противостояний в мире.
"В результате инфляция в конце 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году - до цели 5%", - отметил Пышный.
Напомним, согласно данным Госстата, инфляция в Украине по итогам февраля этого года составила 13,4%, а в марте она уже выросла до 14,6%. Базовая инфляция в этот период времени выросла с 12,0% до 12,4%.
В январе НБУ уже ухудшал прогноз инфляции на 2025 год с 6,9% до 8,4%.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине резко подорожало мясо - стали известны 4 причины. Спрос на мясо перед Пасхой сильно вырос, однако цены "кусаются".
Также ранее сообщалось, что украинцы покупают "дубайские" паски по 1,5 тыс. грн - стало известно, где найти такой тренд дешевле. "Дубайские" паски стали трендом этого года. В Украине цены на такой продукт варьируются от нескольких сотен до более 1,5 тыс. грн.
Напомним, в Украине стремительно дорожает популярный овощ - цена подскочила в два раза. Фермеры убеждены, что цена на столовую свеклу и в дальнейшем будет расти.
Читайте также:
- Прилетит штраф на 140 тыс. грн: кого из украинцев накажут за газовые нарушения
- На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды
- Украинцы больше сдают доллары: в НБУ объяснили падение курса
Кто такой Андрей Пышный?
Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), Член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред