В Украине резко подорожало мясо: стали известны 4 причины

Спрос на мясо перед Пасхой сильно вырос, однако цены "кусаются".

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В Украине резко подорожало мясо/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько сейчас стоят разные виды мяса в Украине

Какой вид мяса подорожал больше всего

Какие четыре причины подорожания мяса

Цены на мясо в Украине значительно выросли. Больше всего подорожала свинина, которая одновременно является наиболее популярной среди украинцев перед Пасхой, ведь из нее чаще всего делают различные блюда на праздники.

Согласно данным Минфина, изменение цены на различные виды мяса в Украине в период 16 марта по 16 апреля 2025 года выглядит следующим образом:

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куриное филе: с 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);

с 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн); свинина (ошеек): с 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн);

с 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн); говядина (гуляш): с 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн);

с 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн); куриное бедро: с 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии OBOZ.UA рассказал о четырех причинах нынешнего подорожания мяса в Украине. Он отметил, что основным фактором роста цен является сезонное увеличение спроса перед Пасхой. Ведьукраинцы готовятся к праздничному столу, выходят из поста, и поэтому потребление мяса стремительно растет.

"Все следующие несколько недель, когда будет увеличиваться количество потребления, приводит к тому, что идет определенный рост. Плюс традиционные праздники - увеличивается потребление мяса", - пояснил Марчук.

Он отметил, что это касается всех видов мяса, однако больше всего тех, которые традиционно готовят на Пасху: курица, свинина (особенно ошеек для запекания или шашлыка), говядина.

Вторая причина подорожания мяса - общая экономическая ситуация. В апреле уровень инфляциив Украине достиг почти 15%. Согласно прогнозам, до конца мая он будет оставаться на этом уровне.

"Мы должны констатировать, что в Украине увеличивается инфляция. Она является одной из составляющих, которая формирует сегодня не только цены на мясо, но и целую потребительскую корзину украинцев", - сказал агроэксперт.

Третья причина - уменьшение поголовья скота в Украине, которое продолжается уже несколько лет. Производители не всегда успевают оперативно увеличить предложение на фоне увеличения спроса.

Четвертая причина, которая добавляется к трем первым - высокая стоимость кормов. Цены на зерновую группу остаются стабильно высокими.

"Зерновая группа - это основной элемент для кормовой базы. Стабильная стоимость кормов тоже имеет значение при подготовке того или иного поголовья", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, впервые с февраля в Украине подешевел популярный продукт. Цена пасхальной корзины в 2025 году выросла. Однако в апреле впервые за последние месяцы подешевела ее главная составляющая - куриные яйца. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, цена на яйца снизилась на 5,2%.

Также ранее эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца. Стоимость продукта снизилась, однако не стоит ожидать, что цена существенно продолжит падать, рассказал главный научный сотрудник государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН Олег Катеринич.

Напомним, в Украине стремительно дорожает популярный овощ - цена подскочила в два раза. Фермеры убеждены, что цена на столовую свеклу и в дальнейшем будет расти.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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