Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине резко подорожало мясо: стали известны 4 причины

Алёна Воронина
17 апреля 2025, 10:14обновлено 17 апреля, 11:26
105
Спрос на мясо перед Пасхой сильно вырос, однако цены "кусаются".
деньги, мясо
В Украине резко подорожало мясо/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько сейчас стоят разные виды мяса в Украине
  • Какой вид мяса подорожал больше всего
  • Какие четыре причины подорожания мяса

Цены на мясо в Украине значительно выросли. Больше всего подорожала свинина, которая одновременно является наиболее популярной среди украинцев перед Пасхой, ведь из нее чаще всего делают различные блюда на праздники.

Согласно данным Минфина, изменение цены на различные виды мяса в Украине в период 16 марта по 16 апреля 2025 года выглядит следующим образом:

видео дня
  • куриное филе: с 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);
  • свинина (ошеек): с 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн);
  • говядина (гуляш): с 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн);
  • куриное бедро: с 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии OBOZ.UA рассказал о четырех причинах нынешнего подорожания мяса в Украине. Он отметил, что основным фактором роста цен является сезонное увеличение спроса перед Пасхой. Ведьукраинцы готовятся к праздничному столу, выходят из поста, и поэтому потребление мяса стремительно растет.

"Все следующие несколько недель, когда будет увеличиваться количество потребления, приводит к тому, что идет определенный рост. Плюс традиционные праздники - увеличивается потребление мяса", - пояснил Марчук.

Он отметил, что это касается всех видов мяса, однако больше всего тех, которые традиционно готовят на Пасху: курица, свинина (особенно ошеек для запекания или шашлыка), говядина.

Вторая причина подорожания мяса - общая экономическая ситуация. В апреле уровень инфляциив Украине достиг почти 15%. Согласно прогнозам, до конца мая он будет оставаться на этом уровне.

"Мы должны констатировать, что в Украине увеличивается инфляция. Она является одной из составляющих, которая формирует сегодня не только цены на мясо, но и целую потребительскую корзину украинцев", - сказал агроэксперт.

Третья причина - уменьшение поголовья скота в Украине, которое продолжается уже несколько лет. Производители не всегда успевают оперативно увеличить предложение на фоне увеличения спроса.

Четвертая причина, которая добавляется к трем первым - высокая стоимость кормов. Цены на зерновую группу остаются стабильно высокими.

"Зерновая группа - это основной элемент для кормовой базы. Стабильная стоимость кормов тоже имеет значение при подготовке того или иного поголовья", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, впервые с февраля в Украине подешевел популярный продукт. Цена пасхальной корзины в 2025 году выросла. Однако в апреле впервые за последние месяцы подешевела ее главная составляющая - куриные яйца. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, цена на яйца снизилась на 5,2%.

Также ранее эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца. Стоимость продукта снизилась, однако не стоит ожидать, что цена существенно продолжит падать, рассказал главный научный сотрудник государственной опытной станции птицеводства Института животноводства НААН Олег Катеринич.

Напомним, в Украине стремительно дорожает популярный овощ - цена подскочила в два раза. Фермеры убеждены, что цена на столовую свеклу и в дальнейшем будет расти.

Читайте также:

Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо продукты питания цены на продукты Денис Марчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

11:18Война
В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

11:05Экономика
Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

10:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Китайский гороскоп на сегодня 17 апреля: Драконам - долги, Обезьянам - обиды

Китайский гороскоп на сегодня 17 апреля: Драконам - долги, Обезьянам - обиды

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Последние новости

11:18

Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

11:18

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Быкам - болезнь, Кроликам - отдых

11:17

Дополнительные 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии

11:05

В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

10:58

Данные о важных объектах обороны врага уже в ВСУ, Россию может ждать удар - СМИ

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
10:43

Руками или ножом и вилкой: как есть паску по этикету

10:14

В Украине резко подорожало мясо: стали известны 4 причины

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 апреля (обновляется)

10:09

"Больше не было женщин": Коляденко ошарашил подробностями личной жизниВидео

Реклама
10:07

"Последняя крепость, которая держится": оккупанты пытаются занять важный город

09:42

Кристина Орбакайте засветилась вместе с Аллой Пугачевой - причина

09:33

Поздравления с Чистым четвергом - душевные картинки и слова

09:19

Гороскоп на завтра 18 апреля: Ракам - подарок, Стрельцам - достижение целей

09:13

Изменит жизнь: 4 знака зодиака, у которых на скоро появится роковое предложение

09:11

15 гривен за штуку: в Украине появились новые яйца, чем они особенные

09:10

Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph

08:57

Карта Deep State онлайн за 17 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Осложнения от болезни, которой болеют многие: от чего умерла Мишель Трахтенберг

08:21

Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину

08:10

"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

Реклама
08:10

"Хитрая игра Трампа": почему это миф?мнение

08:02

Массированная атака РФ на Днепр: погибли три человека, в том числе ребенокФото

07:14

Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов на Донбассе – DeepState

06:57

Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумам

06:10

Сколько будет длиться эта войнамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите спрятанное перо за 9 секунд

05:26

Как назывались первые станции метро в Киеве: ответ удивит многих

04:33

В какой день нельзя печь куличи перед Пасхой: ответ знают не все

04:04

Секрет раскрыт: для чего в СССР строили многоэтажки "на ножках"Видео

03:35

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизниВидео

03:00

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

02:36

Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атакиФотоВидео

02:24

Созданы для воспитания детей: 3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

01:45

Угроза массированного удара РФ: генерал ВСУ предупредил об опасной дате

01:30

Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

01:16

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в ДнепреВидео

01:08

Игорь Кондратюк признался, заигрывал ли с ним путинист Соседов на "Х-Факторе"

00:56

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

16 апреля, среда
23:50

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:21

Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни ракомВидео

Реклама
23:05

Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя СерафимаВидео

22:55

"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

22:35

На Днепр летит "рой" беспилотников: гремят сильные взрывыВидео

22:11

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

21:59

Трамп отказал Украине и угроза удара РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Умер звезда российских криминальных сериалов

21:46

Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента СШАВидео

21:40

Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическуВидео

21:20

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:15

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять