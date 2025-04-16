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Впервые с февраля: в Украине подешевел популярный продукт

Анна Ярославская
16 апреля 2025, 12:41
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Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса.

Яйца
Яйца подешевели до 57,68 грн за десяток / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько сейчас стоит десяток яиц
  • Есть ли дефицит куриных яиц на рынке

Цена пасхальной корзины в 2025 году выросла. Однако в апреле впервые за последние месяцы подешевела ее главная составляющая - куриные яйца. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, цена на яйца снизилась на 5,2%.

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"После периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 до 57,68 грн за десяток нефасованных куриных яиц категории С1", - говорится в сообщении.

Сейчас на внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей.

Коваль объяснил, что рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса.

"Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос. Минагрополитики держит руку на пульсе ценовой ситуации и работает над обеспечением баланса интересов производителей и потребителей", – сказал министр.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Производство яиц в Украине в марте 2025 года составило 962 млн штук, что демонстрирует существенный рост по сравнению с январем (784 млн штук) и февралем (787 млн штук) текущего года.

В Минагрополитики добавили, что, по данным Госстата, динамика цен на яйца за последние недели следующая:

  • 28 марта 2025 года – 60,85 грн;
  • 4 апреля 2025 года – 60,44 грн (снижение на 0,7%);
  • 11 апреля 2025 года – 57,68 грн (снижение на 4,6%).

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине подешевели отечественные помидоры. Первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.

Перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину. Например, стоимость подчеревины выросла на 8 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом средняя цена в магазинах - 197,55 грн/кг.

Кроме того, в Украине растет в цене мука, которую используют для праздничной выпечки.

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