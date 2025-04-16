Два продукта станут дешевле: эксперт сказал, что будет с ценами после Пасхи

После праздника стоимость продуктов не снизится, но есть некоторые исключения, считает экономический эксперт.

https://glavred.info/economics/dva-produkta-stanut-deshevle-ekspert-skazal-chto-budet-s-cenami-posle-pashi-10656434.html Ссылка скопирована

Пасхальная корзина подорожала на 18% по сравнению с прошлым годом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Снизятся ли цены после праздника

Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году

Цены на пасхальную корзину в Украине растут ежегодно. В 2025 году стоимость традиционного набора продуктов на праздник существенно увеличилась на 18,1%. Экономист Григорий Кукуруза в эфире телемарафона спрогнозировал, снизятся ли цены на продукты после Пасхи, передает Главком.

По его словам, подорожание набора продуктов для пасхальной корзины не связано с повышенным спросом перед праздником.

видео дня

При этом он отметил, что после праздника стоимость продуктов не снизится, но есть некоторые исключения.

Он прогнозирует, что цены на сало и яйца все же могут упасть в цене.

А вот цены на мясную продукцию сохранятся на нынешнем уровне.

Напомним, по расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2025 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1663,26 грн, то есть на 17-18% дороже.

Почему растут цены на продукты в Украине? / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину. Например, стоимость подчеревины выросла на 8 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом средняя цена в магазинах - 197,55 грн/кг.

Также популярные овощи подорожали перед Пасхой. В частности, рост стоимости прежде всего коснулся прошлогодней капусты: ее нижняя ценовая граница выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.

А вот сливочное масло немного подешевело перед Пасхой. Сейчас средняя цена пачки 180 г (72,5% жирности) - 117,25 грн против 123 грн в начале апреля.

Другие новости:

Что известно о Григории Кукурузе? Григорий Кукуруза - экономический эксперт. Партнер Ukraine Economic Outlook. Родился в городе Черновцы. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Также учился в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред